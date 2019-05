9-M

Estudiants tallen els carrers de Barcelona "escalfant motors" per a la vaga de dijous

Aquest matí, sobre les 8.30h, estudiants del campus de Diagonal de la UB i dels diferents campus de la UPF han tallat l'Avinguda Diagonal i la Ronda Litoral de Barcelona.

Els talls s'han produït a dos dies de la vaga estudiantil convocada per les assemblees de facultat de les diferents universitats, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans i la ILP Universitats.

Aquesta vaga es produirà quan la ILP ja porta més de 35.000 signatures i poc abans d'acabar el curs per "fer una demostració de força al govern i seguir exigint la rebaixa immediata dels preus públics universitaris".

Així doncs, l'acció d'aquest matí es reivindica com una mesura més de pressió que demostri que "les estudiants estan disposades a arribar fins on sigui necessari per recuperar la universitat que els estan prenent, fent efectiva la rebaixa i caminant cap a la gratuïtat de la universitat".

La vaga ja compta amb el suport de molts sectors de la societat a banda dels estudiants, els quals també han cridat a la manifestació que es preveu massiva i que començarà a les 12h a la plaça Universitat de Barcelona el mateix dia 9.