16-M

Els sindicats d'ensenyament mantenen la convocatòria vaga

Avui els sindicats d’educació s'han reunit amb tots els grups parlamentaris. Han exposat la necessitat del retorn de l’horari lectiu com a punt irrenunciable i la resta de reivindicacions que donen lloc a la convocatòria de vaga del 16 de maig.

Tots els grups parlamentaris han coincidit amb la viabilitat tècnica d’un decret-llei per aplicar les nostres demandes pel curs vinent. També han coincidit què hi ha disponibilitat pressupostària per fer-ho possible.

Els sindicats tenen la garantia del parlament que no seran un obstacle i que donaran suport en cas que el govern tiri endavant el decret-llei que exigim.

Demanen al govern, ara més que mai, que actuï en conseqüència i l’agilitat necessària per tal que el dia 1 de setembre aquestes reivindicacions siguin una realitat.

Si no hi ha resposta positiva per part del govern, cridaran al professorat a la vaga convocada pel 16 de maig i a la comunitat educativa i al conjunt de la ciutadania a donar-hi suport.