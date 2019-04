Educació

Els sindicats amenacen amb una vaga si Ensenyament no accepta que els docents recuperin l'horari lectiu anterior a les retallades

Títol de la imatgeEls sindicats amenacen amb una vaga si Ensenyament no accepta que els docents recuperin l'horari lectiu anterior a les retallades

Els sindicats USTEC-STE, CCOO, Intersindical, ASPEPC-SPS i UGT han anunciat una possible convocatòria de vaga el 16 de maig per pressionar l’administració i forçar una reunió de la mesa sectorial per negociar mesures. Fixen la seva major reivindicació en recuperar l’horari lectiu del 2010, abans de les retallades: 18 hores de classe a Secundària i 23 a Primària.

Així plantegen la següent plataforma reivindicativa:

-Restabliment de l'horari lectiu anterior a les retallades per a tot el personal d'aplicació al curs 2019/20 com a reivindicació irrenunciable. Recuperació de l'horari de permanència del professorat de Secundària.

-Reducció de les ràtios. Cap tancament de grups a la Pública.

-Retorn d’altres condicions retallades com: la precarietat laboral als centres educatius (conversió dels terços de jornada en mitges jornades i estabilització personal interí i substitut), retorn al caràcter lectiu de les dues hores de reducció al personal major de 55 anys, increment del personal de suport educatiu per atendre la diversitat, recuperació del poder adquisitiu perdut incloent també el retorn al reconeixement del primer estadi de 9 a 6 anys, Formació Professional pública i de qualitat, retirada del Decret de Plantilles (39/2014), etc...

Si el Departament d’Educació es nega a negociar i acordar aquestes millores, els sindicats emprendran un seguit de mobilitzacions inclosa una vaga a el 16 de maig.