eleccions sindicals

La I-CSC guanya les eleccions a l'Ajuntament de Tarragona i BCN Activa i entra amb força a la Diputació de Barcelona

La Intersindical-CSC ha aconseguit aquest dimecres uns resultats espectaculars a les tres eleccions principals que s'han celebrat arreu del país, guanyant les eleccions a l'Ajuntament de Tarragona i a Barcelona Activa i obtenint una important representació a la Diputació de Barcelona. A les tres organitzacions era la primera vegada que s'hi havia presentat.

A l'Ajuntament de Tarragona, el sindicat republicà ha guanyat les eleccions al col·lectiu de funcionaris. Aquesta és la primera vegada que es presenten a unes eleccions al consistori tarragoní, ja que la seva secció sindical es va crear el passat 11 de març. Després de l'escrutini final, en el qual s'han comptabilitzat 761 paperetes, la Intersindical ha aconseguit sis representants. La segueixen UGT i USOC amb 3, Asemit i CSIF amb 3 i SPL-CME tanca la llista amb un.



A Barcelona Activa, la I-CSC hem obtingut 8 delegats i delegades, empatant en representació amb UGT, però guanyant en nombre de vots i finalment CCOO ha obtingut 7 representants. També ha estat la primera vegada que el sindicat es presentava a l'empresa pública de l'Ajuntament de Barcelona.



A la Diputació de Barcelona s'ha obtingut una representació molt destacada, en la primera incursió a l'administració local de la demarcació barcelonina, obtenint 6 delegats i delegades, essent l'únic sindicat que ha incrementat la seva representació, quedant per sota de CCOO i UGT, amb 10 i 9 representants i per davant de la CGT que ha obtingut 4 representants.



Amb aquests resultats la Intersindical-CSC segueix creixent arreu del territori i en diferents institucions públiques locals, consolidant el paper del sindicat republicà entre el personal públic d'arreu de Catalunya.



La I-CSC espera repetir aquests èxits a les eleccions que demà, dijous, se celebren a l'Ajuntament de Barcelona, on també s'hi presenta per primera vegada i també a la Universitat Politècnica de Catalunya, al col·lectiu PDI laboral on s'ha votat durant el dia d'avui i demà s'anunciaran els resultats.