La Intersindical-CSC denuncia que Catalunya està a la cua de l'Estat en la bretxa salarial per hora treballada

Cada treballadora catalana percep un 16,1% menys d'ingressos per cada hora a la feina que un treballador català. Així ho conclou un estudi de la Intersindical-CSC a partir de les últimes dades de l'Enquesta anual d'estructura salarial de l'INE i que situen Catalunya com el quart territori de l'Estat on aquesta bretxa salarial per hora és més gran, només per davant d'Astúries, Cantàbria i Navarra, i gairebé un punt i mig per damunt de la mitjana estatal (14,7%).



En concret, les dones catalanes cobraven de mitjana 14,23 euros per hora treballada, el 2016, mentre que la remuneració horària dels homes era de 16,97 euros. Aquesta diferència més que duplica la d'Extremadura, on els homes perceben 13,31 euros per hora, de mitjana, i les dones, 12,35 euros, un 7,2% menys. Una bretxa salarial que igualment cal combatre, per bé que el greuge és inferior, com també ho és a les Illes Balears (9,6%) o, en menor mesura, el País Valencià (14,5%), que tot just se situa en una posició lleugerament millor que la mitjana estatal.

Segons l'estudi, aquesta bretxa s'ha reduït els darrers anys a Catalunya i de forma més ràpida que en el conjunt de l'Estat, per bé que va repuntar el 2016. On és més elevat, a més, és en el sector industrial i en els contractes de caràcter indefinit. La diferència salarial, a més, afecta a tots els trams d'edat, per bé que de manera més accentuada els darrers anys de vida laboral, quan se situa fins i tot prop de cinc punts per damunt de la bretxa estatal pel mateix tram.



Per tot això, la Intersindical-CSC crida la ciutadania a seguir reivindicant una veritable igualtat de tracte i d'oportunitats entre homes i dones i, en primera instància, insta a participar a la vaga general feminista d'aquest divendres, convocada per aquest sindicat, entre d'altres. Així mateix, anuncia que impulsa una campanya per crear la figura de la persona responsable sindical d'igualtat a les empreses on hi té presència, una figura ja prevista en la llei d'igualtat aprovada al Parlament i que el Tribunal Constitucional va tombar. El sindicat republicà exigeix també a la Generalitat que, en un gest de sobirania, recuperi aquests articles tombats i avanci cap a un veritable marc català de relacions laborals que tingui en la igualtat un dels seus pilars fonamentals.