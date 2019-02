21-F

La Intersindical (CSC) ajorna al 21-F la Vaga General

El sindicat opta per posposar la convocatòria prevista pel dia 7 per garantir un major èxit i mobilització massiva.

La Intersindical (CSC) ha decidit posposar la data de convocatòria de Vaga General (VG) del 7 de febrer pel dijous dia 21. Ho ha fet després de recollir la demanda de l'afiliació, de seccions sindicals i d'agents socials amb l'objectiu d'assolir una resposta massiva i que s'insereixi en un context de mobilitzacions per tots els drets i llibertats. ç

El sindicat ha manifestat el seu agraïment per la resposta de la gent que ha estat treballant per la vaga i per l'esforç realitzat i apunta que "continuem treballant per fer de la vaga l'eina més potent de canvi que té la classe treballadora".