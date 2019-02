21-F

La Intersindical-CSC es mostra molt satisfeta pel seguiment de la vaga general

Les mobilitzacions han estat massives arreu, amb concentracions i manifestacions en les capitals de comarca i principals ciutats, amb la participació d'una enorme quantitat de vaguistes i de nombroses organitzacions sindicals, socials i polítiques.

El portaveu de la Intersindical-CSC, Sergi Perelló, ha celebrat el seguiment que està tenint la vaga general d'aquest dijous. Abans de la intervenció en la concentració a plaça d'Universitat de Barcelona, s'ha mostrat molt satisfet per la jornada de protestes i, a l'espera de xifres concretes de participació, ha destacat l'elevat seguiment que està tenint en diversos sectors com l'ensenyament, les universitats, els mitjans de comunicació, la sanitat (en aquest cas, amb prop del 30%, segons dades provisionals), l'administració local o alguns mercats.



En determinats territoris del país, a més, el nivell d'incidència ha estat molt generalitzat en tots els sectors, amb la majoria de comerços amb les persianes baixades. Així mateix, les mobilitzacions han estat massives arreu, amb concentracions i manifestacions en les capitals de comarca i principals ciutats, amb la participació d'una enorme quantitat de vaguistes i de nombroses organitzacions sindicals, socials i polítiques.



Entre les dades oficials que ja s'han fet públiques hi ha un descens de prop del 12% del trànsit a Barcelona, el mateix percentatge que en altres vagues generals exitoses com les del 2012. Igualment, les vendes a Mercabarna han caigut un 15%, malgrat que els seus accessos no s'han vist alterats per la protesta.



La Intersindical-CSC també té constància que nombrosos treballadors i treballadores optaran per fer vaga parcial a la tarda per assistir a les manifestacions a les capitals de demarcació i que, a Barcelona, sortirà a les 18h de Jardinets de Gràcia. Les notes negatives de la jornada han algunes càrregues i identificacions indiscriminades dels Mossos d'Esquadra contra determinats manifestacions, les quals la Intersindical-CSC condemna i reclama que cessin per tal de respectar el dret a la protesta. Igualment, el sindicat republicà lamenta que un periodista de TV3 hagi estat ferit arran d'una pedrada i, malgrat defensar el dret a la desobediència civil, reclama que totes les mobilitzacions siguin pacífiques i cíviques.