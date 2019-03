Eleccions sindicals

La Intersindical-CSC multiplica per sis els resultats a les eleccions sindicals a la Generalitat i esdevé primera força

La Intersindical-CSC ha estat la gran sorpresa a les eleccions sindicals de personal tècnic i administratiu de la Generalitat de Catalunya passant dels 4 delegats i delegades a les eleccions de 2015 a tenir-ne 35. Esdevé així la primera força a l'administració, empatada amb la IAC-Catac, que ha caigut de 40 a 35.

Aquest creixement s'explica per diversos factors: en primer lloc el fet que a les eleccions d'enguany s'ha presentat candidatures a totes les eleccions (serveis centrals i les quatre delegacions territorials) mentre que el 2015 només es van presentar candidatures a serveis centrals i als serveis territorials de Barcelona. Un segon factor de creixement ha estat el posicionament del sindicat republicà d'una manera molt clara i sense fisures en favor de la República Catalana i això ha comportat tenir una estreta col·laboració amb les ADIC (Assemblees en Defensa de les Institucions Catalanes arreu de la Generalitat) i també la visibilitat del sindicat republicà amb les diverses vagues generals que en el darrer any i mig hem convocat.

Des del sindicat republicà considerem que el personal de la Generalitat ha volgut reconèixer amb aquests resultats ser l'únic sindicat que va lluitar, des de dins de l'administració catalana, contra l'aplicació del 155 i també que davant del temor a l'aplicació d'un nou article 155 ens convertim en el sindicat que millor pugui defensar al personal públic i a les institucions catalanes contra la repressió que comporti un nou control per part del Govern espanyol.

Els resultats obtinguts permetran l'entrada del sindicat republicà a la Mesa General de la Funció Públca per primera vegada, fet que comportarà la possibilitat d'influenciar en els acords i en les propostes de millora que es plantegin a la Generalitat de Catalunya.

Aquests resultats en aquestes eleccions són les primeres del cicle l'administració catalana, que continua amb les eleccions de personal docent no universitari i sanitat pública, sectors on la Intersindical-CSC esperem obtenir uns bons resultats per convertir-se en el sindicat republicà de l'adminsistració catalana.