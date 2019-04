28-A

El Front Republicà es presenta a Tarragona

Aquest dimarts 16 d'abril es presenta a Tarragona la candidatura del Front Republicà, coalició formada pels partits Poble Lliure, Som Alternativa i Pirates de Catalunya. El Front Republicà es presenta a les eleccions del 28 d'abril i, segons diverses enquestes, podria obtenir representació al Congrés.

L'acte tindrà lloc a la Sala Genius del Palau Firal i de Congressos de Tarragona i començarà a les 7 del vespre. Hi intervindran el cap de llista de la coalició per Barcelona, Albano-Dante Fachin, i el cap de llista per Tarragona, Ferran Reyes. També hi participaran Mabel Rodríguez i Vicent Pruñonosa, segons caps de llista per Barcelona i Tarragona respectivament, Encarna Canet, històrica militant independentista del País Valencià i número tres del Front Republicà a Tarragona, i Omar Macias i Júlia Santapau, números quatre i sis per Tarragona.

La candidatura, que defensa l'aplicació del "mandat de 1'1 d'Octubre" i la "confrontació democràtica amb l'estat espanyol fins a assolir la República Catalana", presentarà en aquest acte els eixos del seu programa.