28-A

El Front Republicà engega la seva campanya política a Tàrrega

El proper dissabte 13 d’abril tindrà lloc a Tàrrega l’acte d’inici de campanya de Front Republicà, la coalició entre Poble Lliure, Pirates i Som Alternativa que es presenta a les eleccions del 28 d’abril. Aquesta coalició pretén representar els interessos de les classes populars i treballadores compromeses amb la legitimitat de la Independència i del Primer d’Octubre.

A l’acte, que se celebrarà a la sala de plens de l’ajuntament a les 7 de la tarda, hi intervindran els dos caps de llista i membre de Poble Lliure Ponent, Joel Jové i Judith Ribera. A més, hi intervindran Miquel Orobitg, candidat suplent a la llista de Front Republicà i regidor de la CUP a Tàrrega i Narcís Turull, militant de Poble Lliure i candidat suplent. En darrer terme, Aleix Renyé exposarà els seus motius per donar suport a aquesta candidatura en unes eleccions de condicions extraordinàries. Renyé és un històric militant independentista de Lleida que des dels anys vuitanta viu a Catalunya Nord, on va refugiar-se fruit de la seva militància independentista d’aleshores i on no ha deixat de treballar i lluitar per la llengua i la cultura catalanes, entre altres compromisos d’àmbit social.

Front Republicà defensa bloquejar el Congrés dels Diputats perquè Espanya no sigui governable i poder afavorir així les forces republicanes, que, amb una estratègia unitària i desobedient, no tenen cap altre camí que el de proclamar, defensar i fer efectiva la República Catalana.