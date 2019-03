28-A

Front Republicà recull 1.000 avals a Ponent, el triple del que necessitava per a presentar-se

Front Republicà, la coalició formada per Poble Lliure, Som Alternativa i Pirates de Catalunya, ha estat recollint avals durant dies a diversos municipis de Lleida per a poder presentar-se a les eleccions generals del 28 d’abril. Ho ha fet en parades al carrer i en alguns establiments, com l’ateneu cooperatiu La Baula de Lleida.

Dilluns 25 de març diversos membres de la candidatura van presentar al jutjat els avals necessaris, que, finalment, han triplicat els que feien falta i han arriba fins a miler.

La candidatura de Lleida està encapçalada per Joel Jové, actual regidor de la CUP a Alfés i representant de la CUP a la Diputació de Lleida fins fa pocs mesos. Joel Jové, de 38 anys, també va formar part del secretariat nacional de la CUP durant un temps.

Els altres tres membres de la llista són Judith Ribera, de Poble Lliure, de 40 anys; Mireia Palau, de Som Alternativa, de 45, i Josep M. Giribet, de Pirates.

A tot el Principat, la formació ha triplicat els avals. En total ha lliurat 21.445 del 7.000 que havia presentar.