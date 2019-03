28-A

Front Republicà no s'arronsarà davant de cap govern espanyol que no reconegui el mandat de 1-O

Aquest diumenge 31 de març al migdia, a la Nau Bostik del barri de La Sagrera de Barcelona, s'ha presentat el programa i els principis polítics de l’aliança rupturista, d’esquerres i radicalment democràtica materialitzada en la coalició entre Poble Lliure, Som Alternativa i Pirates de Catalunya: Front Republicà . Un acte que ha comptat amb 300 persones de públic i amb les intervencions dels candidats de la formació: Albano Dante Fachin, Mireia Caldés, Roger Español, Mabel Rodriguez, Joel Jové, Maria Besora i Ferran Reyes.

La candidatura es presenta als comicis espanyols del 28-A amb el compromís inequívoc de defensar sense renúncies el mandat popular sorgit de l’1-O del 2017: l’establiment efectiu de la República Catalana, en base al reconeixement del dret inalienable a l’autodeterminació que té el poble català com a nació sobirana.

En aquest sentit, Front Republicà contraposa sense matisos el blindatge d’una democràcia directa en paral·lel a la denúncia d’una monarquia caduca d’herència franquista; la lluita popular per la justícia i els drets socials com la millor arma de denúncia contra l’oligarquia de l’entramat de l’IBEX-35; i, com màxim objectiu estratègic, la ruptura amb el conjunt de l’aparell polític, judicial i repressiu espanyol emparat pel règim constitucional del 1978.

La coalició, per tant, es fonamenta ideològicament en l’aliança comuna entre independentistes i sobiranistes; en el feminisme i la defensa dels drets del col·lectiu LGBTI; en l’atrinxerament Drets socials i laborals , la defensa del territori, l'internacionalisme , l'antifeixisme, la democràcia radical i el republicanisme .

Pel que fa als objectius polítics de la candidatura;

Joel Jové, candidat per Lleida, ha expressat la necessitat d’establir “un front de denúncia fins que no es reconegui el dret a l’autodeterminació del poble català, s'alliberin els presos polítics i garanteixi el retorn de les persones exiliades, combatrem el govern espanyol de torn i els seus aliats. Per tant, fins que l'estat no ofereixi sortides democràtiques al conflicte polític la nostra acció política al Congrés no podrà oferir estabilitat a les institucions de l'estat.”

Ferran Reyes, candidat per Tarragona, ha denunciat “la situació d’excepcionalitat i de regressió de drets fonamentals, exigint la derogació dels articles 135 i 155 de la Constitució, de la llei Mordassa i que es posi fi a la repressió contra la dissidència.” Així doncs, ha reivindicat la necessitat d’un front democràtic que rebutgi la monarquia transfranquista i defensi la República Catalana com a únic marc democràtic possible per a l’exercici dels drets civils i polítics del poble català.”

Al seu torn, la candidata per Girona, Maria Besora, ha denunciat “la regressió dels drets socials i laborals, el servilisme dels successius governs espanyols als interessos de l’IBEX35.” En conseqüència, ha reivindicat “la forja d’un front d’esquerres que rebutgi totes les formes d’injustícia i de violència patriarcal contra les dones i les persones LGBTI.”

Per concloure, el cap de llista de la coalició per Barcelona, Albano Dante Fachín, ha defensat “la necessitat d’un front rupturista que Impugni el règim del 78 i reclami la ruptura democràtica, a través de l’assoliment de la República Catalana i de la defensa del dret a l’autodeterminació del conjunt de pobles.

L'acte l'ha tancat Lídia Pujol amb un cant a la vida i la llibertat.