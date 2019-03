28-A

Carles Castellanos i Blanca Serra a les llistes de Front Republicà

Blanca Serra i Carles Castellanos i altres independentistes van ser detinguts i empresonats per rebel·lió per dur aquesta pancarta | Autor: Josep Maria Cervelló

Els històrics militants de l'esquerra independentista, Carles Castellanos i Blanca Serra, amb Àngels Martínez Castells tanquen la lista de Front Repíblica per les comarques centrals del Principat.

Ara que s'està duent a terme, el judici per rebel·lió contra els presos polític catalans, recordem que Blanca Serra i Carles Castellanos van ser detinguts (1982) i empresonats sota l'acusacií de rebe·lió per l'exministre espanyol d'Interior, Jorge Fernandez Díaz, per haver portat una pancarta amb lema "Independència" a la manifestació contra la LOAPA. Jorge Fernández Díaz, era l'aleshores governador civil a Catalunya.

Castellanos, militant de Poble Lliure i número 32 de la llista, va ser un dels fundadors del PSAN l’any 1968. Més tard, del PSAN-provisional, de l’IPC (Independentistes dels Països Catalans) i de l’MDT. A causa de la seva militància política va ser empresonat, torturat en diverses ocasions i es va haver de refugiar a Catalunya Nord. L’any 1992 va haver de sortir de l’estat durant tres mesos per a evitar la macrocausa Operació Garzón per a desarticular l’independentisme combatiu abans de les olimpíades de Barcelona l’any 1992. Anys més tard va ser vice-president de l’ANC.

Serra serà la número 28. Als anys 60 va militar al Front Nacional de Catalunya, formació que va deixar per a ser part del comitè executiu del PSAN. També va militar al PSAN-Provisional i va participar en la fundació de l’Assemblea de Catalunya i en la de l’IPC. Detinguda i torturada en diverses ocasions.

Martínez Castells, que ocuparà el número 30, va ser diputada de Catalunya Sí Que es Pot com a representant de Podem, organització que va abandonar després que la direcció espanyola del partit en prengués el control pel suport al referèndum de l’1-O. Té una llarga trajectòria militant, que va començar militant al PSUC el 1968. Va participar en la fundació de l’Assemblea de Catalunya i de la secció d’educació de CCOO a Catalunya, així com de la coalició Esquerra Unida i Alternativa.