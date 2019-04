28-A

Front Republicà comença la campanya a peu de carrer defensant l'1-O

La coalició portarà "al cor de la bèstia la força de l’1 d’octubre. Abans de començar s'ha demanat amb tota la força la llibertat d'Assange.

L'escola Ramon Llull de Barcelona ha aplegat l'inici de la campanya de Front Republicà. El centre va patir durament la repressió policial l'1-O contra les persones que defensaven el seu dret a decidir per la independència. Per aquest motiu, la coalició Poble Lliure, Som Alternativa i Pirates ha començat la campanya en aquest indret a peu de carrer defensant el mant de l'1-O.

El primer en obrir els parlaments ha estat, el cinquè a la llista, Roger Español, al mateix lloc on va patir la brutal repressió i agressió per part de l’Estat espanyol. Roger ha manifestat que "ja n’hi ha prou, no tenim temps d’esperar a eixamplarnla base o esperar a Europa” . També ha apuntat que “Volem unir tots els cants i crits de ràbia i impotència de l’1 d’octubre i portar-lo amb tota la força al Congreso”.

A continuació, la número 4, Mireia Caldes ha assenyalat que, "Avui comencem aquest camí per fer un front antifeixista, feminista, que obeeixi el mandat de l’1 d’octubre i faci possible l’alliberament dels presos i el retorn dels exiliats". Sobre el boicoat comunicatiu ha puntualitzat que “Ens han fet un mur de contenció comunicatiu. Anem al cor de la bèstia a posar contra les cordes aquest règim. Nosaltres seguim demanant espais comunicatius”.

La número 2, Mabel Rodríguez, ha puntualitzat que “Volem ser la sorpresa de la nit del 28-A . La nostra serà una campanya molt humil, no disposarem d’espai als mitjans de l’Ibex35, però tampoc als mitjans catalans. Per això, necessitem més mans, més gent que vulgui participar d’aquest projecte”.

El cap de llista, Albano Dante, ha afirmat que “Som el poble que va sortir l’1-O al carrer i va fer mal amb el nostre somriure i il•lusió. El Congreso no pot amb nosaltres i amb tota la nostra gent”. També ha dit que cal "denunciar la corrupció escandalosa de les enquestes. Estan colaborant, juntament amb els mitjans a alimentar el discurs de l’odi. Assenyalem-los!”. Ha recordat que “el PSOE, amb el qual alguns volen pactar, és igual de responsable que els populares del que va passar a les escoles l’1-O” .