28-M

Front Republicà inicia la campanya electoral a Tàrrega

Ahir, la candidatura del Front Republicà va donar el tret de sortida de la campanya electoral a les terres de Ponent amb un acte a la capital de l’Urgell. Va comptar amb la participació dels caps de llista per les terres de Ponent, Joel Jové i Judith Ribera, i el regidor de la CUP de Tàrrega, Miquel Orobitg, que ocupa un lloc de suplent de les llistes pel Congrés.

A l’acte polític també van intervenir Narcís Turull, militant de Poble Lliure de Cervera i Aleix Renyé, periodista i històric militant independentista de Lleida assentat a Catalunya Nord, que va fer acte de presència per donar suport a la candidatura que va definir com a “nítidament republicana, popular i rupturista”.

Jové, que va cloure els parlaments, remarcant que la “independència no es demana, ni es pren” i va tenir un record com a homenatge per la mort de Neus Català.