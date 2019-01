Memòria independentista

Exposició de memòria sobre Ferran Marull i Duran (1923-2016): "Resistència i combat per Catalunya"

L'acte, que enceta l'exposició fotogràfica sobre Marull es podrà visitar dels dies 19 gener al 16 febrer 2019 a la seu de l'entitat cultural La Cate (Ronda Rector Aroles, 4. Figueres)





L'acte d'inaguració de l'exposició comptarà amb un acte amb taula rodona amb els següents ponents:

-Agustí Barrera i Puigví. Historiador i veterà independentista, que fou militant del FNC.

-Jordi Borràs i Abelló. Fotoperiodista i il·lustrador.

-Josep Guia i Marin. Doctor en Matemàtiques i Filologia, històric dirigent valencià del PSAN.

-Enric Pujol i Casademont. Historiador. Membre de l'IEC.



Ferran Marull i Duran (Barcelona 1923 - Calonge 2016)

Al 1942, amb 19 anys, ingressà al Front Nacional Català (FNC) amb la voluntat d’alliberar Catalunya lluitant contra el feixisme espanyol.

L’any 1946 participà en la Primera Conferència del FNC realitzada a Dosrius (Maresme). Durant aquests anys d’ofec militar, des de la Universitat de Barcelona va promoure la represa de la Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya.

Va formar part de la Secció Militar de FNC i participà en diferents actes de gran risc, com col·locar explosius al local del Sindicato Español Universitario, boicotejar organismes espanyols i penjant la bandera catalana a llocs emblemàtics.

L’any 1949 degut a la repressió s’exilià a París, on es dedicà a diferents oficis fins a acabar com a fotoperiodista.

En 1968 realitzà la cobertura dels fets del maig francès, amb la qual adquireix gran renom professional i fou contractat per diferents agències periodístiques. Va fer reportatges a personalitats de plena actualitat, tant en el món de la política, com de les arts; als intel·lectuals conscienciats, i els cantants compromesos de la Nova Cançó. Fou requerit per fotografiar la documentació de la Generalitat a l’exili custodiada pel President Tarradelles.

L’any 1976 va ser contractat pel grup Zeta com a corresponsal a París fins a la seva jubilació en 1992.

El Front Nacional de Catalunya (FNC)

Front patriòtic creat a París l’any 1940 pels catalans exiliats per la guerra de 1936 - 1939 i definit com un moviment de resistència que no va claudicar, ni va acceptar la derrota ni l’ocupació de Catalunya.

L’objectiu del FNC era organitzar la resistència per l’alliberament de la nació des de l’interior. A l’exterior, el FNC col·laborà amb els aliats durant la dita segona guerra mundial amb l’esperança de derrotar el feixisme a Europa i amb el convenciment d’acabar amb la dictadura espanyola.

Al Front NacionalCatalà van militar els qui, com en Ferran Marull i Duran van ser testimonis de l’opressió contra Catalunya i van voler lluitar per alliberar-la. És just doncs, que passats els anys recordem el que aquests homes van arriscar i honorem la memòria d’aquests herois del silenci.