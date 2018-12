El Suprem no respecta la jurisprudència espanyola i veta el català al judici als presos polítics

Aquest matí, la Sala Penal del Tribunal Suprem ha emès una nova interlocutòria on els magistrats (a més a més d'enviar el cas dels acustats Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó, Anna Isabel Simó, Ramona Barrufet, Joan Josep Nuet i Mireia Boya al TSJC) han vetat el català al judici als "presos polítics" assegurant que el “contacte directe i permanent” amb l’equip jurídic que assumeix la defensa serà preservat per la mateixa Sala i que “La sobrevinguda invocació del dret a què les sessions del judici es desenvolupin en llengua materna dels processats contrasta amb l’absència de qualsevol queixa d’indefensió durant el temps llarg que ja ha consumit la investigació i la fase intermitja d’aquesta causa especial”.

Amb aquesta decisió el Suprem no respecta la jurisprudència espanyola ja que a l'estiu de l'any 2008 un dels judicis per la crema de fotografies dels reis d'Espanya celebrats a l'Audiència Nacional es va haver de repetir perquè el jutge no va deixar parlar en català als acusats Enric Stern i Jaume Roura.

El mes de març del 2008 l'Audiència Nacional espanyola va anul·lar el judici contra els dos joves gironins que havien cremat fotos dels reis d'Espanya el 20 de setmbre del 2007. Per aquesta acció van ser condemnats el 20 de novembre del mateix any a pagar una multa de 2.730 euros però el 13 de març del 2008 el tribunal va ordenar repetir el judici contra Roura i Stern perquè el jutge que va instruir la vista, José María Vázquez Honrubia, no els va permetre expresar-se en català i, a més, no va autoritzar l'assistència de traductors. A la repetició del judici (que es va produir l'estiu del 2008 i va tenir la mateixa condemna de 2.730 euros de multa) els acusats van poder parlar en català. Finalment el 13 de març del 2018 el Tribunal Europeu dels Drets Humans va condemnar Espanya per multar els joves que van cremar fotos del rei.