La Intersindical-CSC instem a Josep Sánchez-Llibre que retiri el recurs de Foment al Tribunal Suprem contra la vaga del 8N

Davant del procés electoral que viu Foment Nacional del Treball que ha finalitzat amb el nomenament de Josep Sánchez-Llibre com a nou president de l’organització patronal, la Intersindical-CSC demana que la nova junta de govern i el nou president modifiquin el seu posicionament vers el recurs que Foment ha presentat al Tribunal Suprem per la vaga que el sindicat republicà va convocar el passat 8 de novembre i que va ser considerada legal pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.



La Intersindical-CSC considera que la justícia ja s’ha pronunciat en relació a aquesta situació i no comparteix l’opinió de l’organització patronal d’insistir en considerar que la vaga general a Catalunya del 8 de novembre no tingués continguts laborals. En aquest sentit la Intersindical-CSC es referma en el que ja va dir en el seu moment sobre les conseqüències negatives que podia comportar pels treballadors i treballadores de Catalunya la normativa aprovada ad-hoc pel Gobierno de España, encapçalat per Mariano Rajoy, que facilitava la fugida d’empreses de Catalunya a altres localitzacions a l’estat.



Donat que Sánchez-Llibre va advocar en la presentació de la seva candidatura per liderar el retorn de les empreses que van traslladar la seva seu social fora de Catalunya i que aquest va ser un dels principals motius que va argumentar la Intersindical-CSC per convocar la vaga del 8N, instem al nou president de Foment Nacional del Treball que desisteixi del procés judicial, retirant el recurs presentat al Tribunal Suprem, i vetlli pels interessos dels seus associats en particular i de l’economia catalana en general i que ho faci respectant els drets dels treballadors i treballadores de Catalunya.