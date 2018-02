Repressió

Anna Gabriel no assistirà a la citació del Tribunal Suprem espanyol

Aquesta matí el periòdic suís Le Temps ha fet pública una entrevista amb Anna Gabriel en què aquesta anuncia que no assistirà a la citació del Tribunal Suprem espanyol prevista per demà. La CUP-CC dóna ple suport a la decisió de la membre del grup parlamentari en l’anterior legislatura al Parlament, que explica fonamentalment per la necessitat de protegir-se d’un Tribunal Suprem que ja ha decidit la seva culpabilitat, així com la de la resta de persones investigades en aquesta causa general contra l’independentisme, abans fins i tot de començar el judici.

En aquest sentit, des de la CUP insisteix en el caràcter polític del judici plantejat pel Tribunal Suprem espanyol, subratllada pel fet que la mateixa vicepresidenta del Govern espanyol ja va dir que la seva intenció era suprimir i liquidar l’independentisme. Per això Anna Gabriel declara des de Suïssa que «sempre he fet campanya pel referèndum; la qüestió de Catalunya s’hauria de poder resoldre políticament, però constatem una voluntat de liquidar l’independentisme amb la repressió per part de les autoritats espanyoles».

Sobre la possibilitat d’entrar a la presó, considera que «serà més útil al moviment lliure que rere els barrots» i que cal denunciar aquesta cacera de bruixes que implica a tota la societat, «des de professores, representants electes del poble i fins i tot electores que es troben en el punt de mira de la justícia espanyola».

Davant d'aquesta situació, la CUP-CC ha fet una crida a secundar totes les mobilitzacions de suport a les persones investigades i represaliades per l’Estat espanyol i a participar de les activitats solidàries programades a Sallent aquest mateix cap de setmana.

La CUP-CC ha anunciat també la realització d’una roda de premsa avui a Barcelona en la qual s’ampliaran i desenvoluparan aquestes informacions.