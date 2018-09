PIULAIRES

Èxit del Primer Congrés de Piulaires per la República Catalana a Celrà (Gironès)

L’acte d'ahir va ser inaugurat per l’alcalde de Celrà, Dani Cornellà (CUP), i comptà amb la participació de piulaires de reconegut prestigi a les xarxes socials, com ara Míriam Nogueras, Gabriel Rufián, Mireia Boya, Albano-Dante Fachín, Lluís Llach, Toni Strubell, Anna Arqué, Bernat Castro, Cristina de Haro i Albert Donaire, entre altres

Ahir dissabte 1 de setembre, de les 10.30 a les 20 h, se celebrà a Celrà el I Congrés de Piulaires per la República Catalana, organitzat per l’associació Xarxa Republicana. L’esdeniment va tenir lloc al pavelló de les Piscines.

L’acte va ser inaugurat per l’alcalde de Celrà, Dani Cornellà (CUP), i comptà amb la participació de piulaires de reconegut prestigi a les xarxes socials, com ara Míriam Nogueras, Gabriel Rufián, Mireia Boya, Albano-Dante Fachín, Lluís Llach, Toni Strubell, Anna Arqué, Bernat Castro, Cristina de Haro i Albert Donaire, entre altres, que aprofitaren l’esdeveniment per a desvirtualitzar-se i compartir idees amb el públic assistent (800 persones), mitjançant diverses taules rodones i també per streaming. També hi participaren l’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural.

Durant tot el dia es realitzaren diverses activitats lúdiques, com un concert final de la cantant i actriu catalana JU, i hi havia una zona habilitada per a un dinar de germanor i un espai dedicat a la presentació de productes relacionats amb alguns dels congressistes (exposició i venda de llibres, etc.).

El congrés estava organitzat per l'Associació per a la Cultura Digital de Catalunya – Xarxa Republicana, una associació sense ànim de lucre que té la finalitat de difondre la cultura digital promovent el lliure pensament crític de la societat catalana. Un dels seus eixos és l’organització periòdica de congressos, conferències, simpòsiums, xerrades, jornades i altres espais de trobada i debat.