El suport a Carme Forcadell i la Mesa del Parlament en piulades

Nombroses mostres de suport amb la presidenta del Parlament de la CAC, Carme Forcadell, i dels membres de la mesa Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Joan Josep Nuet, s'han fet presents a la xarxa. Es tracta de posicionaments de solidaritat basats en els principis democràtics i de suport polític amb els cinc càrrecs estan investigats per desobediència i prevaricació per permetre un debat sobre el referèndum al Parlament.

Aquestes mostres de suport s'han fet arribar des de partits polítics i entitats, així com de personalitats culturals, socials o polítiques d'arreu dels Països Catalans, però també a nivell internacional, des d'altres nacions de l'Estat com el País Basc, Galícia o Andalusia, i des d'altres indrets d'Europa i del Món.

L'absència de crítica a aquest procés judicial o la negació de mostres de solidaritat envers els polítics represaliats és un altre aspecte a destacar, especialment a nivell estatal, però també dins l'esquerra alternativa catalana o la pròpia esquerra independentista: alguns polítics, intel·lectuals i persones de renom del món cultural o esportiu han 'estalviat' el fet de posicionar-se sobre aquest atac als principis democràtics.

Aquí us mostrem una selecció de les piulades prou significatives:

Novament davant el TSJC, i hi tornarem quan calgui. Per recordar que no hi ha judici que aturi el camí cap al referèndum i la independència! pic.twitter.com/Son4bhYWDx