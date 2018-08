17-A

Clam a Lledoners pel Govern legítim per la gestió del 17-A

L’esplanada de darrere del centre penitenciari de Lledoners ha acollit aquest vespre una concentració per homenatjar les víctimes dels atemptats del 17-A a Barcelona i Cambrils, així com els servidors públics i d’emergència, bombers i cossos de seguretat. A més, s’ha volgut tenir també un record pel Conseller Quim Forn i pel Major Trapero, tots dos encarregats de la seguretat del país en el moment en què van tenir llocs els atemptats.

Sota una intensa pluja que ha deixat amarats els camps i ha obligat la gent a tapar-se com ha pogut, la societat civil, encapçalada per l’Assemblea Nacional Catalana, han anat fent diversos parlaments, i cadascun d’ells ha dipositat un clavell en un gran llaç groc ple de clavells blancs en memòria de les víctimes dels atemptats. A darrere, la presó que manté tancats Joaquim Forn, conjuntament amb Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. El President de la Generalitat, amb altres membres del Govern i d’organismes i entitats polítiques, també hi ha assistit.

Vam ser poble, vam ser Estat

La Presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzie, ha recordat els moments posteriors a l’atemptat, i ha explicat que aquells dies, col·lectivament, ens vam sentir un Estat, en bona part gràcies als Mossos. Però, a més, pocs dies després, l’1 d’octubre, ens vam sentir un poble. Paluzies’ha preguntat com, un any després dels atemptats, els Mossos encara no formin part de la Interpol. En comptes d’això, els màxims responsables d’aquell operatiu són ara a la presó, “acusats de delictes completament fabulats”.

Paluzie, però, també ha fet autocrítica, i ha dit que el millor recordatori que es pot fer a les víctimes és el compromís de millorar en el seguiment als familiars i víctimes en els moments posteriors de fets tan traumàtics com aquests. ”Cal millorar-ho; aspirem a ser exemplars”.

Si bé Paluzie ha lloat la gran tasca dels Mossos d’Esquadra, també s’ha referit als fets d’aquesta nit, en què agents del cos han intentat retirar una pancarta que denunciava la presència del Rei Felip a plaça Catalunya. Per Paluzie, els Mossos ens han de tornar a fer sentir orgullosos, i han de ser garants de la les llibertats, especialment de la d’expressió. “I aquesta nit hi ha hagut moments en què no ha estat així”, ha afegit, però s’ha mostrat confiada en què el Govern n’haurà pres nota i resoldrà aquests problemes.

De fet, Paluzie ha ampliat la demanda al Govern, de qui ha dit que ha de garantir les llibertats i ajudar a generar una comunió entre govern, societat civil. Perquè “el major capital d’aquest país és la seva gent mobilitzada”, ha conclòs.

"Iniciem una marxa pels drets civils i nacionals"

El President de la Generalitat, Quim Torra, ha reivindicat l’esperit de Ripoll, que posa valors com la convivència, la solidaritat o la fraternitat en el punt central del país. “Aquests són els valors que ens fan com a país i com a poble”, perquè Catalunya és un país que vol pau i democràcia.

Torra ha confirmat que la jornada d’avui s’havia de dedicar a les víctimes, i s’ha referit a les paraules de Paluzie, i ha admès que caldrà millorar tot el que faci falta per acompanyar les víctimes i els seus familiars, perquè el país són les persones. “Només si som capaços d’acompanyar les víctimes ens en sortirem”, ha afirmat.

Torra s’ha referit als presos polítics, i al judici que es farà a la tardor. “Europa ens ha donat la raó”, ha afirmat, i s’ha preguntat qui té el problema, Europa o Espanya, que jutja d’una manera contrària a la resta d’Europa. Torra ha encoratjat la ciutadania a iniciar una marxa pels drets civils i nacionals del país fins a fer efectiva la República. “No ens aturarem”, ha conclòs.

Greu retrocés democràtic de l’Estat

Al seu torn, el vicepresident d’Òmnium Cultural, Marcel Mauri, s’ha referit a la visita del Rei d’Espanya als actes d’avui, i ha dit que l’homenatge d’avui era només per a les víctimes i pels servidors públics que van treballar durament durant el 17-A i dies posteriors, per això ha lamentat que “cap rei i cap Borbó es pot atorgar el protagonisme en un dia com avui”.

Laura Masvidal, en representació de l’Associació Catalana pels Drets Civils i parella de Joaquim Forn, ha alertat novament del “greu retrocés democràtic de l’Estat” i s’ha preguntat com Espanya, presidida suposadament per un govern de progrés, permet tenir gent empresonada per motius polítics i sense judici i amb acusacions falses. “Ja n’hi ha prou”, ha exclamat. Masvidal, a més, ha explicat que des de la presó s’ha fet un sentit homenatge a les víctimes dels atemptats i també un agraïment cap a les forces de seguretat i cossos d’emergència.

Josep Maria Cervera, President de l’AMI, ha tingut un record per les víctimes, i ha subratllat que el 17-A encara té “molts interrogants”, i ha apel·lat a la responsabilitat jurídica i política de tothom, “també dels que han rebutjat una comissió d’investigació al Congreso de los Diputados”. Cervera ha explicat que l’Estat va pair molt malament la tasca feta, i per això va usar l’1-O com a “venjança” en contra de Joaquim Forn o del Major Trapero, entre d’altres, tancant-lo, en el cas de Forn, i processant-los judicialment. Per això, ha dit que “sense República no hi ha llibertat”, i que Catalunya vol viure en pau i llibertat.

Finalment, Patrícia Nubiola, en representació del cos de Bombers, ha volgut fer un reconeixement “als que van donar la cara” aquells dies d’agost del 2017, especialment al paper dels Mossos, amb el Major Trapero al capdavant, i l’equip d’Interior, amb Joaquim Forn al capdavant. Però també de tota la Generalitat amb el President Puigdemont al capdavant, i ha reiterat que els bombers sempre estaran al costat de les víctimes. “Ens abracem com un sol poble i demanem pau i justícia”, ha conclòs.