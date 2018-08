17-A

Marxa silenciosa per la Rambla en homenatge a les víctimes

Sota el lema ‘Les seves guerres, les nostres morts’, centenars de presones convocades pels CDR de la ciutat han recorregut en silenci aquest matí el tram baix de la Rambla exhibint nombrosos cartells en contra de la presència del Rei a l’acte oficial d’homenatge celebrat a Plaça Catalunya.

Els CDR han manifestat que cal “continuar teixint xarxes, recuperar la Rambla i vèncer la por” ara que se celebra el primer aniversari dels atemptats. Des del Comitè, a més, han afegit que “els mou la dignitat d’un poble i d’una gent que surt al carrer per expressar els seus sentiments” i han afegit que són “sentiments de ràbia perquè encara avui no es se’n pot treure l’aigua clara” del que va passar.”Catalunya no té rei”Des dels CDR han justificat que han optat per impulsar una marxa silenciosa al mosaic de Joan Miró i no a Plaça Catalunya perquè “no volen compartir l’homenatge amb un rei i uns polítics fariseus que passegen amb expressions consternades per Barcelona”.