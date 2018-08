17-A

La indiferència amb la monarquia tensiona l'espanyolisme

Una pancarta en anglés on es podia llegir "El rei espanyol no és benvingut als Països Catalans" molt visible des d'una cantanada de la plaça de Cataluna ha presidit els actes institucionals en homenatge a les víctimes dels atemptats del 17-A

Tot i que no són ben rebuts, com deia la pancarta, la monarquia i el govern han volgut assistir als actes d'homenatge a les víctimes un any després dels atemptats, que han tingut lloc aquest matí a la plaça de Catalunya de Barcelona.

El rey ha arribat a la plaça i ha saludat de manera protocolària el president de la Generalitat, Quim Torra, qui li ha presentat la parella del conseller Joaquim Forn, Laura Masvidal, que l'he ha dit: ‘No sóc jo qui hauria de ser aquí’. Després de donar la mà als grups parlamentaris, ho ha fet als membres de la mesa del Parlament. Però Costa li ha denegat la salutació. Segons el vice-president, el rei espanyol ha dit que el seu gest no canviaria la situació política, però Costa l’ha convidat a continuar caminant sense saludar-lo. Pedro Sánchez, que seguia el monarca, no s’ha atrevit a oferir-li la mà. Ofés pel gest del vice-president, ha decidit de saltar les autoritats catalanes i s’ha dirigit a les famílies de les víctimes.

D'entrada havia de ser un acte despolititzat, però l'espanyolisme s'ha presentat a l'acte amb banderes espanyoles i crits de Viva el Rey, i recriminant a la presentadora de l'acte la periodista Gemma Nierga perquè no ho feia en castellà, tensionant d'aquesta manera l'ambient.

Des de l'escenari s'ha interpretat El Cant dels ocells i s'ha llegit el text de John Donne en què proclamava fa 400 anys que cada home és un bocí del continent, una part de la terra. La lectura s'ha fet en català, castellà, francès, anglès, portuguès, alemany i italià, les llengües de les setze víctimes mortals.

A primera hora de matí s'havia fet un acte a l'Ajuntament de Barcelona amb els familiars de les víctimes presididit per l'Alcadessa, Ada Colau on ha participat el president de la Generalitat, Quim Torra. A continuació s'ha fet una ofrena foral a la Rambla.