Fa 11 anys que ens va deixar Lluís Maria Xirinacs

Fa 11 anys va deixar-nos Lluís Maria Xirinacs. El 6 d'agost del 2007 Xirinacs es va dirigir a una muntanya del Ripollès, acompanyat pel seu metge i company Joan Parés, per deixar-se morir en plena llibertat i consciència. Amb aquest objectiu va deixar de prendre la medicació per al cor que tenia prescrita, i va romandre uns dies sense menjar, i després de caminar una llarga estona i de fer un exercici de meditació que havia practicat des feia molts anys, va consumar el seu comiat.

Es calcula que morí cap al dia 8 d'agost. Al cap de mesos, en conèixer-se el resultat de l'autòpsia, es va determinar que va morir de mort natural. Precisament el forense que se'n va fer càrrec explica al documental Xirinacs, a contracorrent, que morir d'aquesta manera és luxe, "morir on tu vols, quan tu vols, i tot, no dolorosament, no agònicament, és un luxe."

El dia 11 va ser trobat sense vida per un excursionista al paratge de la Tuta del Pla de Can Pegot a Ogassa (Ripollès). A la butxaca van trobar-hi una nota semblant a la que precedeix l'escrit 'Acte de Sobirania', manuscrit que deixà preparat a la Fundació Randa.

Cinc dies abans havia deixat escrit el text en què l'exsenador mostrava la seva disposició a passar els darrers dies 'en la soledat i el silenci' i on, al poema (Acte de sobirania), signat el dia 6 d'agost, recordava que havia viscut esclau setanta-cinc anys en uns Països Catalans ocupats per Espanya i per França des fa segles.

En l'11è aniversari, un documental per a la memòria

Coincidint amb els 11 anys de la mort del militant de la justícia i al captaire de la pau, independentista fins al moll de l'os, recordem el documentl Xirinacs, a contracorrent, que Llibertat.cat va impulsar conjuntament amb la Fundació Randa-Xirinacs i Zeba Produccions.