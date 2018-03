Presos polítics

Concentració del col·lectiu d?advocats '+Drets Humans' a Terrassa per reclamar la llibertat dels presos polítics

El col·lectiu d’advocats '+Drets Humans' es van concentrar el passat dilluns davant dels jutjats de Terrassa. A la concentració, de to reivindicatiu, s'hi va llegir un manifest que rebutja les últimes interlocutòries dictades pel Tribunal Suprem espanyol contra les persones acusades de fer possible el referèndum de l'1 d'Octubre.

Durant la concentració es va anunciar que '+Drets Humans' ha elaborat un comunicat que demana revisar la interlocutòria del Tribunal Suprem espanyol, sobre la qual apunten que està "dictada per la ideologia."

El col·lectiu d'advocats de Terrassa es pronunciava a través d'un escrit publicat al periòdic Malarrassa "en favor de la llibertat dels presos polítics catalans, així com de la restauració de la normalitat democràtica al país per la via del restabliment i reconeixement de les institucions catalanes."

TerrassaDigital.cat recull que una vintena de concentrats, entre els quals hi havia el portaveu del grup municipal del PDeCAT Miquel Sàmper i l’exdirector dels Mossos d’Esuqadra, Pere Soler, van demanar que els empresonats per la "macrocausa del procés" fossin posats en llibertat.

Segons la consideració dels lletrats, no s’han produït, en cap cas, delictes de rebel·lió i que estudien presentar una querella contra el jutge Pablo Llarena que instrueix la causa contra els encausats sobiranistes:

"Reiterem que en cap cas s’ha comès el delicte de rebel·lió pel qual es processa a 13 dels nostres dirigents polítics, 9 dels quals en presó provisional i 4 a l’exili. És públic i notori que no va existir ni ha existit en cap cas un alçament violent, necessari per a què es doni el delicte de rebel·lió."

En aquest sentit, el president del col·lectiu, Xavier Ros, va manifestar que, tot i el que està passant, "la justícia acabarà donant la raó als que ara són encausats."