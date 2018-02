No a normalitzar la repressió

Resposta de Drets al comunicat del CGPJ sobre els fets ocorreguts al Col·legi d’Advocats de Barcelona

El Col·lectiu de juristes Drets ha lamentat, aquesta tarda, que la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) no hagi sentit la necessitat de defensar la independència judicial, la separació de poders i l’Estat de Dret quan, per exemple, des del Govern de l’Estat s’han reconegut trucades als magistrats del Tribunal Constitucional abans de decisions d’especial transcendència.

També ha manifestat que "en un estat social i democràtic de dret no hi ha llibertat ni democràcia si es fonamenten resolucions judicials en relats fàctics parcials i interpretacions esbiaixades de la llei, quan les mateixes es refereixen a aquells que representen idees polítiques dissidents".

Són alguntes de les respostes de Drets al comunicat d'aquest matí de la Comissió Permanent del CGPJ en relació eas fets ocorreguts ahir al Col·legi d’Advocats de Barcelona on deia que "afirmar l'existència de presos polítics, i en especial per part d'un representant institucional, és una desqualificació molt greu de la funció judicial, que transcendeix al propi poder judicial, atacant frontalment al nostre model de convivència basat en el respecte a la llei". La Comissió Permanent defensava el jutges i magistrats de l'estat, ja "compleixen amb la seva missió constitucional de garantir l'imperi de la llei i el respecte a l'estat de dient que "compleixen amb la seva missió constitucional de garantir l'imperi de la llei i el respecte a l'estat de dret".

En aquesta línia, el CGPJ deia que s'actua des de "la més absoluta independència", afirmant que les situacions de presó provisional que es donen en els procediments seguits als tribunals espanyols ho són "com a conseqüència de decisions judicials motivades i adoptades en el curs d'un procés amb totes les garanties i en l'exercici legítim de la funció jurisdiccional".

Parlar de presos polítics

Per la seva banda, el col·lectiu de juristes Drets, els hi recorda que "Que les situacions de presó provisional aplicades en determinats procediments judicials duts a terme a l’Estat Espanyol estan tant dèbilment fonamentades que no permeten ni sol·licitar una euroordre ni demanar una extradició i, a més, han estat criticades per organitzacions internacionals independents com Amnistia Internacional. En aquest context, i en el legítim exercici de la llibertat d’expressió, parlar de presos polítics és encertat i descriu correctament la realitat".

Els hi remarca que "Que el nostre model de convivència s’hauria de basar, d’acord amb el principi democràtic, en el fet que les lleis respongui al mandant i la sensibilitat actual de la ciutadania i en una interpretació de les mateixes el màxim de favorable a l’exercici dels drets i les llibertat, i no en una interpretació de la llei destinada a intimidar, silenciar o reprimir determinats sectors socials". I alerta a la Comissió Permanent del CGPJ que el seu comunicat pot ser interpretat com un intent de coaccionar l’exercici dels drets fonamentals i, per tant, reclama prudència en les seves manifestacions.

Acte al Col·legi d’Advocats de Barcelona

Ahir, el president del parlament, Roger Torrent, va denunciar amb contundència la repressió de l’estat espanyol davant el seu ministre de Justícia, Rafael Catalá en un acte a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB), tot dient que "cal denunciar l’existència de presos polítics, acusats de rebel·lió i sedició per delictes inexistents. Més de cent professors universitaris de dret penal d’arreu de l’estat espanyol han assenyalat la greu desproporció de les mesures preventives i l’error d’atribuir aquests delictes", la qual cosa va provocar les protestes d'alguns membres del món jurídic amb l'abandonament de l'acte i els aplaudiments de la resta dels assistents. Ala acte hi havia el ministro espanyol Rafael Catalá