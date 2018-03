Davant l'empresonament del president Puigdemont. Parlamentaris i representants de la societat civil lluitem pels drets socials i nacionals

L’empresonament del candidat a president del Govern, Jordi Turull, de quatre consellers i la expresidenta del Parlament cal afegir als que ja romanen en presó i ara, a Alemanya, el President de la Generalitat, així com el seu processament sota l’acusació de rebel·lió ha creuat la ratlla que separa democràcia i autoritarisme. Govern, Fiscals i Jutges, actuen a una: no hi separació de poders. No volen acceptar que van convocar unes eleccions que no sols eren il·legals sinó que, a més a més, les VAN PERDRE. Ja n'hi ha prou!

Si les eleccions no serveixen per a dirimir qui té dret a formar el Govern, llavors què s'ha de fer? Deixar que sigui Madrid qui digui qui vol de President de la Generalitat? No acceptaran cap candidat o candidata fins que a l'estat espanyol li plagui? És això democràcia? S'utilitza la “llei” com es vol, i es prevarica de forma sistemàtica. Jutges al servei del poder. No ataquen fets (no hi ha hagut mai violència) sinó IDEES. Volen escapçar tot el moviment independentista. Democràtic, republicà i social. Evitar mitjançant la violència que reïxi. Per això s’inventen l'acusació de “rebel·lió”.

Han imposat el 155 i el volen mantenir per sempre. No volen que s'esculli un President i un Govern conforme a la majoria que va sortir de les eleccions. Tracten d’impedir que es recuperin les institucions i l'autogovern de Catalunya. Tot això ens afecta i molt a la classe treballadora. Molts llocs de treball depenen de que funcioni el Govern. Moltes de les lleis tombades pel PP i el Tribunal Constitucional en els darrers mesos haurien fet la nostra vida millor. La darrera, tan sols fa una setmana, tomba el dret a l'assistència sanitària de les persones immigrades.

És hora de dir PROU! És hora de que la gent treballadora entrem a lluitar com a classe social. Quan es prohibeix la democràcia les primeres persones perjudicades son les capes socials més desfavorides . Es tomba la llei contra els desnonaments; o la llei contra la pobresa energètica; o la llei d'impostos als bancs; o la llei d'igualtat efectiva homes-dones. Més de 12 lleis progressistes han estat tombades per l'estat espanyol envaint les competències de la Generalitat.

A Catalunya el 22 % de la població viu sota el llindar de la pobresa. Les persones treballadores son les que més paguen IRPF. A tot això li hem d'afegir les polítiques neoliberals de subvencions de les escoles concertades i que segreguen, de la sanitat concertada, les autopistes de peatge, l'habitatge més car... Hem arribat a una situació gairebé insostenible per a milers de famílies. La precarietat fa que treballar i ser pobre a Catalunya és el mateix.

Hem de dir PROU a la repressió! I PROU a la pobresa! Hem de dir PROU al segrest i robatori de Catalunya: que respectin el nostre Govern i les lleis del nostre Parament! Cal continuar i fer efectiu el mandat popular del 1 d'octubre i implementar la República catalana. Cal lluitar i imposar la voluntat del poble amb la força de la mobilització popular i treballadora.

L'ONU ja ha dit que l'estat espanyol ha de retornar els drets de les persones diputades escollides el 21 D. Amnistia Internacional ja ha dit que a Espanya hi ha presos de consciencia i, per tant, que els haurien d’alliberar i respectar els seus drets polítics. El Tribunal Europeu de Drets Humans a Estrasburg no para de dictar sentencies contra l’estat espanyol per violació dels drets fonamentals dels ciutadans. Hem de lluitar per la democràcia, per les llibertats polítiques i pels drets socials. Però res serà possible si la gent treballadora no ens mobilitzem i no reivindiquem el nostres drets socials i nacionals.

Abans de que sigui tard, enfront a la represa de l’autoritarisme i el neofeixisme, cal deixar de banda les declaracions i passar a la acció . Només així els grans poders econòmics i els estats europeus donaran ordres al govern espanyol per a que accepti els resultats del 21 D. Només llavors serà possible una negociació en pla d’igualtat entre Catalunya i Espanya. Hem de fondre la lluita del la classe treballadora amb la lluita del conjunt del nostre poble en la perspectiva d'una Vaga Nacional que paralitzi tota activitat a Catalunya.

La democràcia i les llibertats es troben en perill. Cridem doncs a tota la classe treballadora a donar una enèrgica resposta a les agressions de la monarquia filla del franquisme i al servei del gran capital i les castes funcionarials que monopolitzen l'aparell de l'estat espanyol. No es tracta de ser o no independentista, es tracta de fer un front per una veritable democràcia econòmica, política i social.

L’alternativa es acceptar una monarquia autoritària, corrupte fins al moll de l'os, on la classe treballadora no podem esperar res més que misèria, pensions cada cop més baixes, precarietat, serveis de salut i ensenyament cada cop més dolents i total manca de democràcia, de llibertats ciutadanes.

Cridem a la classe treballadora i en especial a les persones afiliades i quadres del nostre sindicat, Comissions Obreres, a ser els primers en preparar les Assemblees en defensa dels drets democràtics, tant polítics com socials. Per la llibertat dels nostres representants presos i de tots els represaliats, el lliure retorn dels que s'han vist en la necessitat d'exiliar-se, convocant les necessàries mobilitzacions i accions de lluita i creant les condicions necessàries perquè la classe treballadora participi, si es convoca, en una acció general de País com la convocatòria d'una Vaga General pels nostres drets socials i nacionals.

Us cridem a participar de la mobilització del 15A.

Sindicalistes de CCOO per la Independència i la República Catalana