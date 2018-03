Drets Humans

Debat a la seu de l’ONU a Ginebra sobre la regressió dels drets humans a Espanya

L'Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) juntament amb altres organitzacions catalanes de defensa dels drets humans organitzen el proper dilluns 19 de març de 2018 l'acte "Human Rights regression in Spain" dins de la seu de les Nacions Unides (Sala XXIII, de 13h30 a 15h), a Ginebra. Es tracta d'una activitat paral·lela del 37è Consell de Drets Humans, que se celebra aquests dies i fins el 23 de març a l'ONU.

L'objectiu de l'acte és debatre amb diferents experts sobre la situació actual d'involució dels drets humans a l'Estat espanyol. Es posarà un focus especial en el cas de Catalunya, on els darrers mesos s'ha fet més palès aquest retrocés. El debat abordarà el retrocés a tot l'Estat en diferents àmbits, com el legislatiu, amb reformes com la coneguda com a Llei Mordassa, la introducció dels delictes d'odi i enaltiment del terrorisme en el Codi Penal, etc. També es tractarà la vulneració de drets fonamentals com la llibertat d'expressió, la llibertat de reunió i el dret a la participació política. En un altre punt rellevant els participants es preguntaran sobre la independència judicial i la separació de poders actualment a Espanya. Així mateix s'abordaran les qüestions de repressió violenta i l'empresonament de persones per motius polítics. Els eixos que es plantejaran al llarg de les intervencions permetran debatre sobre com la regressió dels drets erosiona l'Estat de Dret i la qualitat democràtica a Espanya, i com es vulneren normatives tant del mateix estat com internacionals en matèria de drets i llibertats fonamentals.

Els participants

El president de l'IDHC i professor de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat de Barcelona, David Bondia, moderarà la sessió i les intervencions com a. Les ponències aniran a càrrec de diferents experts com Michael Hamilton, especialista en la protecció legal i regulació del Dret a la llibertat de reunió, professor de Dret de Protesta a la Universitat d'East Anglia, al Regne Unit. Hi participarà també el fiscal i magistrat emèrit del Tribunal Suprem espanyol José Antonio Martín Pallín. Premi Nacional de Drets Humans (2006) ha estat president de l'Associació pro Drets Humans d’Espanya, de la Unió Progressista de Fiscals i portaveu de Jutges per la Democràcia. Anaïs Franquesa hi participarà com a advocada penalista especialitzada en drets humans i moviments socials, està portant casos de víctimes per la violència policial de l'1 d’octubre i és directora de litigi d'Irídia, Centre per la Defensa dels Drets Humans. Hi participaran també Rafael Ribó, Síndic de Greuges de Catalunya des del 2010 i antic professor en Ciències Polítiques a diverses universitats catalanes i americanes, , així com la també professora de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat de les Illes Balear, Margalida Capellà. Destaca per últim la participació de Laura Masvidal, membre de l'Associació Catalana pels Drets Civils, associació impulsada pels familiars dels presos polítics a Catalunya.

Què és l'Institut de Drets Humans de Catalunya?

L'Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) és una associació que va néixer l'any 1983 a Barcelona al voltant d'un grup de persones amb un clar sentit reivindicatiu i de lluita pel progrés de les llibertats i de la democràcia al món, de crida a la conjunció d'esforços individuals i col·lectius d'institucions públiques i privades, i a favor de l'expansió dels drets polítics, econòmics, socials i culturals per a totes les persones.

L’IDHC entén que el progrés d'un món globalitzat constitueix una realitat inseparable del progrés de la pau i la democràcia i que, per aquesta raó, es fa necessària l'oposició a les constants violacions dels Drets Humans des de la força jurídica i l'acció militant.