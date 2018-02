Retiren una placa de la Guàrdia Civil del Santuari dels Àngels

El passat dia 12 d’octubre (dia de la Hispanitat i de la patrona de la Guàrdia Civil) uns desconeguts van tacar amb pintura vermella una placa de la Guàrdia Civil que des de 1994 estava col·locada al Santuari dels Àngels (Sant Martí Vell, Girona). La fotografia de la placa tacada amb pintura vermella va circular per diversos grups de whatsapp amb el comentari que l’acció havia estat feta el passat dia 12 per alguns dels afectats per les càrregues que la Guàrdia Civil a realitzar a la demarcació de Girona el dia 1 d'octubre. Més tard algú va fer unes petites pintades amb el lema "1-oct" i va retirar la placa de la paret.