Llibertat presos polítics

La Guàrdia Civil entra a les seus d'Òmnium i l'ANC 100 dies després de l'empresonament dels Jordis

Sota el lema "trequem la normalitat" hi ha prevista una concentració a partir de les 20h davant de les delegacions del govern espanyol a Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida

Aquest matí, agents del cos policial de la Guàrdia Civil s’han personat a la seu de l’Assemblea Nacional Catalana, amb l’objectiu d’obtenir informació de la investigació que està duent a terme el jutge Pablo Llarena.



A quarts de deu del matí, els agents, que portaven una diligència judicial d’investigació tecnològica, han demanat bolcar els correus electrònics del fins ara president de l’entitat, Jordi Sànchez. Cap al migdia, un cop les tasques requerides han estat resoltes, els agents han abandonat la seu. Paral·lelament, la Guàrdia Civil també s’ha personat a la seu d’Òmnium Cultural.



Segons Agustí Alcoberro, vicepresident de l’Assemblea, aquesta diligència es tracta d’un acte “normal” que forma part del procediment judicial i que no significa cap canvi en el procés. Per tant, ha remarcat la normalitat dels fets i ha fet una crida a la ciutadania perquè no es concentrés davant de la seu i deixés treballar amb normalitat els agents. Paral·lelament, ha volgut agrair les mostres de suport rebudes d’arreu.



100 dies amb Jordi Sànchez i Jordi Cuixart empresonats



L’actuació judicial ha tingut lloc el mateix dia que es compleixen 100 dies de la detenció i empresonament del fins ara president de l’entat, Jordi Sànchez, i del president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Alcoberro n’ha volgut remarcar la coincidència, i ha recordat els cops que des de l’ANC s’ha denunciat aquesta situació, que ha definit com a trista i indignant. “Esperem poder-la revertir”.