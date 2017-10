Referèndum

Amnistia Internacional denuncia ús excessiu de la força per part de Policia Nacional i Guàrdia Civil a Catalunya

AI confirma amb els seus observadors l'ús perillós i inadequat de material antidisturbis, cops a persones indefenses que no oferien resistència, i demana una investigació exhaustiva, ràpida i imparcial sobre els fets



Amnistia Internacional ha confirmat sobre el terreny de forma directa que membres de la Unitat d'Intervenció Policial (UIP) de la Policia Nacional i agents la Guàrdia Civil van usar la força de forma excessiva i desproporcionada contra persones que passivament es resistien, al carrer i a la porta de centres de votació, en compliment de l'ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que ordenava a les forces de seguretat impedir la celebració del referèndum. El Ministeri d'Interior ha informat que les forces de seguretat han intervingut i clausurat 92 centres de votació. Segons dades de la Generalitat, el total de col·legis electorals era de 2.315, dels quals 400 van ser tancats per mandat judicial.



Una delegació d'Amnistia Internacional formada per cinc persones ha estat seguint de prop la situació a Catalunya des de fa diversos dies, incloent la tarda de dissabte 30 de setembre i diumenge 1 d'octubre i ha visitat nombrosos centres de votació durant tot el cap de setmana, recopilant diversos testimonis i declaracions.



Segons les dades proporcionades pel Departament de Salut de la Generalitat, fins a les 12 hores d'avui dilluns, diumenge 1 d'octubre s'haurien assistit per ferides, contusions o afectacions de la salut 893 persones en els centres d'atenció primària i hospitals com a resultat de l'acció policial. Dos ferits greus estan ingressats a l'hospital de Sant Pau i Vall d'Hebron. La majoria dels ferits estarien a la regió sanitària de Barcelona. Segons fonts del Ministeri de l'Interior, hi hauria 19 agents ferits de la Policia Nacional i també 14 agents de la Guàrdia Civil. Diverses imatges també mostren actituds violentes d'alguns manifestants contra agents de la Guàrdia Civil i Policia Nacional. Un agent de la Guàrdia Civil va resultar ferit després que se li llancés una cadira en el centre de votació de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona).



«Queda clar que diverses de les actuacions dels agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil s'han resolt amb un ús excessiu i innecessari de la força, una utilització perillosa de material antiavalots, i han provocat centenars de persones ferides, contusionades i afectades que protestaven pacíficament», ha afirmat John Dalhuisen, director d'Amnistia Internacional per a Europa i Àsia Central.



Segons el dret internacional, els agents encarregats de fer complir la llei poden utilitzar la força només quan sigui estrictament necessària per a l'exercici de les funcions que tenen encomanades. Les actuacions per garantir el compliment del mandat del TSJC han d'estar en línia amb els estàndards internacionals sobre ús de la força. Amnistia Internacional considera que en molts casos, els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil van fer ús desproporcionat de la força.



L'organització de drets humans ha pogut documentar també l'ús perillós i inadequat de material antidisturbis, com ara pilotes de goma, per part d'agents de la Policia Nacional en, almenys, el carrer Sardenya amb carrer Diputació, a Barcelona. Dos observadors d'Amnistia Internacional van ser testimonis de la càrrega policial dels agents, que intentaven obrir-se pas després que un grup de manifestants s'asseguessin al carrer per impedir el pas de furgons policials després de la seva intervenció al CEIP Ramon Lull amb l'objectiu requisar les urnes que es trobaven allà.



Gairebé a la mitja hora de ser bloquejats pels manifestants, els agents es van obrir pas colpejant manifestants amb les seves defenses de goma. Al mateix temps alguns agents van disparar cartutxos de salva, fet que va provocar que la gent s'aixequés i comencés a dispersar-se. Els furgons policials van avançar amb rapidesa pel carrer Sardenya. Mentrestant, alguns manifestants van llançar objectes contra els policies, que seguien disparant salves. Segons els testimonis que ha recollit l'organització, en la seva retirada, els agents també van disparar pilotes de goma a escassa distància dels manifestants que corrien darrere d'ells, ferint almenys dues persones. Pel que sembla, una d'elles a la cama, i l'altra en l'ull dret, aquesta última operada quirúrgicament a l'hospital de Sant Pau de Barcelona, on es troba ingressada.



Amnistia Internacional recorda que els Principis Bàsics sobre l'Ús de la Força i d'Armes de Foc per als funcionaris encarregats de fer complir la llei de Nacions Unides alerten, en relació a les pilotes de goma, que poden causar greus lesions, especialment si impacta en el cap, cara o part superior del cos. Per complir amb els principis de necessitat i proporcionalitat, i de manera més general amb el respecte al dret a la vida i la integritat personal, els agents encarregats de fer complir la llei no han d'utilitzar aquest tipus de material antidisturbis com a instrument general per dispersar la multitud, sinó únicament per aturar persones violentes. A causa de la seva manca d'exactitud i el seu alt grau d'imprecisió, mai no han de ser disparats sense un objectiu concret o contra el terra, ja que poden rebotar i colpejar parts superiors del cos. Els estudis mèdics han mostrat més risc de mort o lesions greus si els projectils impacten en el cap o la part superior del cos.



L'organització també ha rebut testimonis i ha visualitzat imatges que mostren com els agents han utilitzat material antidisturbis i un ús excessiu de la força contra persones que es concentraven als voltants d'alguns col·legis, com en el cas de l'Escola Mediterrània, al barri de la Barceloneta de Barcelona. Imatges aparegudes en mitjans de comunicació, mostren com fora d'aquest centre, alguns policies colpejaven persones indefenses sense que hi hagués cap amenaça aparent. Un agent de la policia, per exemple, colpeja una dona en el coll i la cara, en almenys dues ocasions, sense que intervingui aparent provocació. Igualment en les mateixes imatges s'observa com un altre agent de la Policia Nacional colpeja un home amb un cop de puny a la cara que també es trobava davant del col·legi. De la mateixa manera, les imatges captades a Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) mostren com un agent de la Guàrdia Civil colpeja amb les seves defenses de goma a la cara d'alguns manifestants que envolten el centre de votació



Aquesta forma d'actuar contrasta amb els Principis Bàsics sobre l'Ocupació de la Força i d'Armes de Foc per als funcionaris encarregats de fer complir la llei de Nacions Unides que indiquen que les porres i altres dispositius d'impacte semblant no han d'utilitzar-se contra persones que no mostrin una conducta amenaçadora o agressiva. Quan el seu ús sigui inevitable, els agents han d'evitar causar lesions greus; han de prohibir-se els cops amb porres dirigits al cap, coll, gola, columna vertebral, regió lumbar, plexe solar, genolls, turmells i parts vitals del cos.



Finalment, Amnistia Internacional recorda que, mentre els participants d'una reunió o manifestació no oposin resistència violenta a la policia, aquesta no pot usar la força. Quan la conducta dels manifestants sigui simplement de resistència passiva al compliment de l'objectiu policial, la força ha de ser mínimament necessària i sempre proporcionada a l'objectiu que es vol aconseguir. En opinió de l'organització, imatges del desallotjament de l'Institut Pau Claris, situat en el Passeig Lluís Companys de Barcelona demostren com algunes de les persones que s'hi trobaven concentrades són fortament colpejades i empeses violentament per agents de Policia, fins i tot en casos on no s'aprecia cap resistència.



«La Policia Nacional i la Guàrdia Civil han estat clarament obstaculitzades en l'exercici de les seves funcions en nombrosos centres de votació però existeix molta informació disponible que demostra que agents de policia han fet un ús excessiu i desproporcionat de la força i aquests actes han de ser investigats, els responsables portats davant la justícia i aquests fets mai han de repetir-se en el futur», ha afirmat Esteban Beltrán, director d'Amnistia Internacional Espanya.



Amnistia Internacional exigeix que s'obri amb urgència i sense demora una investigació exhaustiva, immediata i imparcial per part de les autoritats espanyoles, sobre l'ús excessiu i desproporcionat de la força de membres de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Tot ús de la força per part dels funcionaris encarregats de fer complir la llei ha de dur-se a terme de manera que compleixin amb el dret i les normes internacionals i ser objecte de revisió. Si la investigació conclou que hi ha hagut un ús excessiu de la força, els responsables han de ser sotmesos als procediments penals o disciplinaris oportuns. L'ús abusiu de la força per part dels funcionaris encarregats de fer complir la llei ha de tractar-se com un delicte.