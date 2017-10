Referèndum

L’Hotel Vila de Calella fa fora la Guàrdia Civil

La direcció de l’hotel ha trucat a la comandància de la Guàrdia Civil a Barcelona comunicant-los que no volen continuar allotjant als agents i els ha demanat que marxin. La direcció de l’hotel assegura que han sigut enganyats, ja que els agents es van allotjar al·legant que havien de reforçar la seguretat ciutadana després dels atemptats de Barcelona, segons informa Ràdio Calella Televisió. Aquest migdia, els agents que estaven allotjats han començat a marxar, i està previst que a les 20 del vespre l’hotel tanqui definitivament.

Almenys un dels hotels on s'allotgen els policies i guàrdia civils desplegats a Catalunya arran de l'1-O els ha fet fora. Es tracta de l'Hotel Vila, de Calella, on hi havia uns 200 agents de la Guàrdia Civil.

Un centenar de persones s'han concentrat davant l'hotel esperant la sortida dels guàrdies civils. Amb el carrer tallat i la policia local desplegada per evitar aldarulls, els concentrats han cridat "marxeu" i "fora" i han aplaudit quan els agents marxaven.

Des de l'establiment, que la família gestiona des de fa un any, diuen que se senten enganyats perquè els van dir que els agents es desplegaven pel nivell d'alerta antiterrorista. La família ha remarcat que no volen violència ni aldarulls i asseguren que han creat un conflicte amb veïns del poble, que els han retret que la Guàrdia Civil s'hagi allotjat al seu hotel.

Segons els propietaris, la reserva s'havia fet per una quarantena d'agents i se'ls va dir específicament que no volien allotjar ningú vinculat a un operatiu per l'1-O.

L'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, ha encapçalat al matí una concentració de rebuig a la violència policial i contra la presència dels agents al municipi. "No volem que els nostres hotels siguin casernes", ha afirmat.

També assenyala que un 99% dels hotels ja van negar-se a allotjar el contingent dels 200 agents desplaçats a Calella en motiu de l'1 d'octubre, però, segons Candini, hi ha un grup hoteler que sí que hi va accedir.

14 ferits durant una càrrega de guàrdies civils fora de servei

Cap a les 23h hi va haver enfrontaments entre veïns del poble i agents de la Guàrdia Civil fora de servei, que va acabar finalment amb un balanç de 14 persones contusionades. Quatre van haver de rebre atenció mèdica i una va ser traslladada a l'hospital en estat menys greu, segons l'Ajuntament del municipi. L'actuació dels agents ha fet que l'alcaldessa, Montserrat Candini, hagi plantejat un boicot del sector turístic a la Guàrdia Civil.

Una cinquantena de persones es van manifestar davant l'Hotel Vila, on s'allotgen membres de la Guàrdia Civil. Els manifestants s'hi han acostat per recriminar-los les càrregues violentes que havien practicat durant tot el dia. Alguns dels agents han baixat al portal de l'hotel, uns vestits de paisà i d'altres uniformats, mentre la gent anava cantant consignes just davant seu. Els agents han carregat contra la gent i han causat ferides a alguns dels concentrats.

Els Mossos d'Esquadra es van veure obligats a fer un cordó de seguretat per evitar més incidents. Diverses persones s'hi han referit a les xarxes socials.