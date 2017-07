El Foment del Treball i el cop d’estat

El president de Foment del Treball ha fet unes declaracions, fent referència a un informe intern dels seus serveis jurídics, dient que la Llei de Referèndum és un cop d’estat jurídic.

El fet de remetre’s a informes jurídics acostuma a utilitzar-se com a justificació d’objectivitat, “això és així”, el problema sorgeix quan es poden trobar informes jurídics amb valoracions discrepants i fins i tot contràries (Ajunta tres advocats i tindràs quatre punts de vista).

Ja estem acostumats a que la interpretació que es fa des del règim. - I a aquestes alçades parlar de règim a l’Estat Espanyol és una obvietat que compta amb un ampli consens social i polític a Catalunya, que no fa més que créixer a cada citació a la caserna de la Guàrdia Civil-. Es basa en la mera força de la llei positiva implementada per PP amb el vist i plau del PSOE, amb un sistema judicial molt polititzat, en el sentit partidista. Sense altre principi democràtic que el de les eleccions i la representació proporcional (Cito a un amic), és una interpretació funcionarial i jerarquitzada del dret. La voluntat popular és el que jo digui.

Per tant no ens sobta que l’informe jurídic del Foment estigui en aquesta línea, la dels seus interessos oligàrquics. El que ja és absolutament inacceptable és que es parli de “cop d’estat” encara que matitzin “cop d’estat jurídic”. Això ens situa en una altra dimensió més enllà d’un suposat debat jurídic, ens situa en un donar carta blanca, la coartada, a l’acció repressiva de l’Estat defensant-se d’un “cop d’estat” vehiculat a través de les urnes (És allò del relat que diuen ara). Fomento i la Guàrdia Civil del bracet és una vella història d’amor i d’interessos.

“En canvi nosaltres, els treballadors, com sigui que amb una Catalunya independent no hi perdríem res, ans al contrari, hi guanyaríem molt. La independència de la nostra terra no ens fa por... Els primers i pot ser els únics que s’hi oposarien a la llibertat nacional de Catalunya, foren els de la Lliga Regionalista i del Fomento del Trabajo Nacional” Salvador Segui, Madrid 1919.