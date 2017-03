I seguim amb el “solerturisme”

Dijous 16 de març, en el marc d'unes xerrades organitzades per Òmnium Cultural de l'Hospitalet al Centre Cultural Tecla Sala, vam poder escoltar el diputat i membre de la mesa del Parlament de Catalunya Joan Josep Nuet. El tema escollit era els serveis públics en el context de la República Catalana que volem.

Com era d'esperar, tot el referent al model de serveis públics no va generar massa controvèrsia entre el públic. Val a dir que el format era d'un ponent, un primer torn de preguntes de representants d'entitats diverses, aprofito per agrair a Òmnium l'Hospitalet la invitació i després torn obert.

El que sí va aixecar polèmica va ser el posicionament del Sr.Nuet respecte a l'expectativa d'un referèndum d'autodeterminació a Catalunya, ja que no contempla altra perspectiva que la de l'acord amb l'Estat. Fins aquí res de no previsible. El que reconec que sí em va xocar, i també a més els presents, va ser l'argument justificatiu, argument que em consta que s'ha repetit a més llocs.

No és altre que el de la divisió. Un referèndum no acordat porta de manera indefugible a la divisió social, i afegeixo jo que de la divisió al conflicte hi va un pas. I clar, la divisió social en barris com La Torrassa pot ser un problema greu. Un referèndum no acordat seria donar oxigen a Ciutadans, i jo podria afegir també a Plataforma per Catalunya (Recordem que l'Hospitalet va ser l'ajuntament més important amb representació). La referència a la Torrassa, en aquests termes, va fer que una veïna, independentista i castellanoparlant es molestés discrepant de l'expressat pel ponent.

Tinc la sensació que hi ha qui funciona amb una marcs mentals antiquats i enquistats. Queda un bon pòsit de “Solerturisme”: “el catalanisme” és de dretes, de la burgesia, i la classe obrera és d'esquerres i això del “catalanisme” li rellisca bastant, no va amb ells. Al final es fa un relat identitari desplaçant l'identitarisme cap a l'altre, “els que s'emocionen amb el Virolai.” Voldria recordar que des de fa molts anys qui ha defensat la independència ho ha fet des de postulats d'esquerres. I que per regla general la defensa de l'independentisme es fa més en termes de drets democràtics i de plantejament des del punt de vista del benestar social que no pas en termes identitaris. Precisament l'identitarisme és l'argument de l'unionisme.

Conec prou bé La Torrassa, en sóc fill, i sé de les primeres onades migratòries, temps de Primo de Rivera; de les segones dels anys seixanta i setanta, i de les terceres, les recents, amb immigració d'arreu del món. Les realitats socials i la mateixa composició de classe és tan complexa com dinàmica i no podem parar el rellotge en una visió estereotipada dels 70. Els votants del PP, de Ciutadans o de Plataforma per Catalunya no són els burgesos del barri, això ho tenim tots clar? I es pot ser d'origen andalús o del punjab i defensar el dret a l'autodeterminació del poble de Catalunya i fins i tot la independència. Al final va de democràcia i de voler el millor pels fills, ras i curt. Va de present i de futur no de passat.

Per cert, que no estaria de més “llegir” políticament i socialment l'enquesta interna que ha fet CCOO, i analitzar els resultats sobre la identificació amb formacions polítiques o el posicionament sobre la independència de Catalunya. No crec que el Sr. Nuet en qüestioni la credibilitat i no estaria de més prendre'n nota.