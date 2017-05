Ensenyament

Vaga estudiantil a la UAB

Les Assemblees de Facultat de la Universitat Autònoma de Barcelona han anunciat aquesta tarda que demà comença la vaga estudiantil a la UAB . La vaga serà els dies 10 i 11 de maig. DIJOUS 11 de maig hi ha la MANIFESTACIÓ a les 18:30 que començarà a Plaça Universitat.

Els principals motius per convocar la vaga se centren en la no aplicació de la rebaixa del 30% de les taxes universitàries i l’equiparació de preus de màster i de grau. El moviment estudiantil porta tot el curs reivindicant la seva aplicació, ja que són demandes aprovades al Parlament de Catalunya, però no hi ha hagut cap moviment en aquesta direcció per part del Govern i de la Secretaria d’Univeristats i Recerca. Continien exigint que s'apliquin.

Així com també, el tancament de les copisteries de facultat a la nostra Universitat, que priven als estudiants d’un servei bàsic; la privatització del transport intern de la Universitat, lligat a la implantació del projecte de T-Mobilitat; la presència de bancs i caixes al campus.

Sobretot, l’aprovació de graus de 3 anys, "després que el Parlament de Catalunya hagi aturat la implantació del 3+2 i les estudiants haguem votat en Referèndum a favor de la seva paralització, a la nostra universitat"