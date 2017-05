Universitats

Estudiants de la UAB aturen "l'aprovació d'un grau de 3 anys"

Aquest migdia, un grup de 40 estudiants han entrat al Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona amb l’objectiu d’aturar l’aprovació d’un grau de 3 anys, anant en contra de la voluntat dels estudiants i el que va votar el Parlament.

Després de 15 minuts l’Equip de Govern ha decidit que retirava aquest punt de l’ordre del dia de la sessió. D’aquesta manera, la UAB continua sent una universitat lliure de 3+2 i continuarem lluitant perquè no s’aprovin graus de 3 anys fins que no hi ha hagi de manera efectiva l’equiparació de preus de màster i de grau.