Un joc per aprendre català a través de codis QR guanya el 3r Concurs Tísner de Creació de jocs de Català

Infants de 5è i 6è de primària de 66 aules d’arreu de Catalunya han conegut aquest diumenge els guanyadors del 3r Concurs Tísner de Creació de Jocs de Català. Els més de 900 assistents, entre alumnes, mestres i familiars, que s’han aplegat a l’Estació del Nord de Barcelona també han pogut veure l’exposició de totes les propostes lúdiques basant-se en l’ús de la llengua catalana que els nens i nenes van crear.

El projecte guanyador ha estat el que porta per nom CatQR, de la classe de sisè del Col·legi Claret de Valls (Alt Camp). Es tracta d’una proposta original que combina el joc de taula tradicional amb la tecnologia, ja que permet practicar el català al mateix temps que es generen codis QR. De fet, el joc ha estat dissenyat i imprès en una impressora en 3 dimensions. CatQR està dividit en sis blocs (ortografia, lèxic, frases fetes, lletreig, endevinalles i ‘fa mal a les orelles’), amb un color per cada bloc. El jugador ha d’escollir un dels àmbits i, a través d’un dispositiu mòbil, ha de llegir la pregunta a través del codi QR, que pot ser en format text, àudio o imatge.

El segon premi ha estat per al joc ‘Planetes de síl·labes’, fet pels alumnes de sisè de primària de l’escola La Muntanya d’Aiguafreda (Vallès Oriental), una proposta que consisteix en ser el més ràpid a prémer el polsador per respondre preguntes sobre la llengua. El podi del 3r Concurs Tísner el completa el joc ‘El Misteri del quadre’, una creació dels alumnes de cinquè de primària de l’Escola Salvador Dalí de Figueres (Alt Empordà) que consisteix a recuperar un quadre de Salvador Dalí que s’ha perdut per algun punt de Catalunya i retornar-lo al museu.

A més dels tres guanyadors, el jurat ha atorgat quatre accèssits als jocs ‘Atrapa les mosquiparaules’, de l’escola Mare de Déu del Carme del Prat de Llobregat (Baix Llobregat); ‘Fent Camí per Catalunya’, de l’Escola Joan Bruguera de Girona (Gironès); ‘Barbatori’, del Centre Educatiu Projecte de Barcelona (Barcelonès) i ‘Boig per la llengua’, de l’escola Vedruna de Berga (Berguedà).

El jurat, format per Salvador Alsius, Màrius Serra, Oriol Comas, Xavier Garriga, Jaume Cela i Isabel Romano, ha avaluat la creativitat, la dinàmica i la integració del català en les diferents propostes. Per a una millor avaluació, cada aula va enviar una maqueta real del seu joc, de manera que el jurat no només va poder valorar el concepte, sinó també l’estètica, la dinàmica, l’originalitat i la integració de la llengua en el desenvolupament dels jocs.

L’acte d’entrega dels premis del 3r Concurs Tísner de Creació de Jocs de Català, presentat per l’actor Toni Albà, ha comptat amb l’actuació del grup Xiula!, que ha estrenat el videoclip de la seva cançó ‘Juga, juga!’, produït per la Plataforma per la Llengua.

El Concurs Tísner de creació de jocs de català és una iniciativa de la Comissió de Jocs i Joguines de la Plataforma per la Llengua. Es poden veure tots els jocs presentats al web de jocs i joguines: http://jocsijoguines.cat/concurs-tisner/3r_concurs/projectes-presentats/