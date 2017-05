Repressió

L’Audiència Provincial reobre el procés contra l’alcaldessa de Berga Montse Venturós

El secció setena de l’Audiència Provincial de Barcelona, atenent a la petició del Ministeri Fiscal espanyol, ha revocat l’arxivament de la causa contra l’alcaldessa de Berga Montse Venturós, dictat pel jutjats de Berga el passat mes de març. D’aquesta manera es reobre la causa contra Venturós per tenir la bandera estelada penjada a l’ajuntament de Berga.

L’advocat i diputat de la CUP Benet Salellas, qui porta la causa de l’alcaldessa, opina que “es demostra de nou la profunda politització de la justícia espanyola i com el dret i les instàncies judicials son el principal ariet contra el moviment independentista i la voluntat democràtica d’aquest poble”.

Salellas recorda que “com en el cas del 12 d’octubre de Badalona i igual que el que passa ara a Berga passa, els jutges que opten per no implicar-se en el conflicte polític i entenen que el dret penal no està cridat a corregir el conductes polítiques, son reprovats i corregits pels seus superiors, els jutges de l’audiència provincial, que son jutges molt més complaents amb el poder polític de torn”.

El diputat de la CUP conclou que “la piràmide judicial és una jerarquia on a dalt de tot - com hem denunciat tantes altres vegades - i tenim jutges i magistrats escollits per la seva afinitat política amb el poder de torn, que corregeixen aquells jutges de base que opten per tenir posicions democràtiques”

Els proper dies la Candidatura d’Unitat Popular anunciarà noves mobilitzacions en suport a l’alcaldessa Montse Venturós i fa una crida a estar amatents a les convocatòries.

— CUP Països Catalans (@cupnacional) 19 de maig de 2017