Referèndum

El Pacte Local pel Referèndum comença a caminar a Cerdanyola

El passat 31 de març van reunir-se un conjunt de ciutadans per constituir el Pacte Local per al Referèndum a Cerdanyola. La posada en marxa d'aquest organisme va tenir lloc a l'AAVV de Sant Ramon.

Es tracta de persones procedents de diferents àmbits professionals i amb diverses trajectòries polítiques i socials, i que representen també una diversitat de posicionaments en relació a la demanda de la independència de Catalunya.

L'objectiu d'aquest Pacte Local pel Referèndum respon a la iniciativa promoguda per les associacions, entitats i partits polítics favorables a la realització del referèndum que doni veu i vot en el dret a decidir del poble català, i el de treballar per sumar-hi el màxim nombre possible de col·lectius i associacions de Cerdanyola -independentment de llur posicionament polític- i difondre arguments a favor de la convocatòria d’un referèndum plenament democràtic.

El manifest d'aquest organisme plural planteja que "la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics", i per altra banda reconeix el Parlament de Catalunya "com la institució democràtica on es manifesta la voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi sorgeixin per a l'articulació d'aquest referèndum."

Teixit social i polític de Cerdanyola, pel Referèndum

Entre els noms que encapçalen el manifest d'aquest pacte local destaquen els dels cerdanyolencs i cerdanyolenques Cristina Marín, Dolores Sànchez, Dolors Toló, Jaume Cela, Joan Rocamora, Joan Sànchez Enciso, Josep Mª Riera, Josep Tarrés, Manel Rodríguez Mohedano, Marutxi Beaumont, Mercè Adán Liras, Montse Puig o Pilar Adell, Rafael Nolla, Ramon Sauló, Rosa Vilaró, Xavier Garriga o Txell Aimerich.

Per altra banda, un conjunt d'entitats i col·lectius de Cerdanyola -llista que s'espera que s'ampliarà encara més en els propers dies- s'hi han adherit i han mostrat el suport a la realització del referèndum: entre aquests les organitzacions juvenils AJCC, l'AJIC, les JERC, i els Joves d'Esquerra Verds; el sindicat CCOO, els partits polítics ERC, ICV, PDECat, Compromís per Cerdanyola, la CUP, EUiA, Poble Lliure i el Moviment d'Esquerres.; i un ampli ventall d'entitats culturals i socials com Cerdanyola per la Independència (CxInd-ANC), la Jove Orquestra Cerdanyola, l'Orquestra de Cambra de Cerdanyola, l'Associació d'Aturats Cerdanyola-Ripollet i l'Associació de Veïns de Sant Ramon, el Club de Jubilats i Pensionistes de Serraparera i el Club Penya d’Escacs de Cerdanyola, la Plataforma Cultural Dones, el Ramat de Pedres, Refem, el col·lectiu 'Un Ateneu per a Tothom', Xiscnèfils, l'Aula d’Extensió Universitària, el Grup Bambalina, Òmnium Cultural i la Penya Blaugrana Jove.