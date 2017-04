per la ruptura

La CUP reparteix 250.000 paperetes arreu del Principat per exigir data i pregunta del referèndum

La CUP ha repartit aquest dimarts 4 d’abril 250.000 butlletes de referèndum arreu del Principat, dintre del marc d’una campanya que reclama un acord per la data i la pregunta del referèndum d’autodeterminació català.

“L'objectiu de la campanya és pressionar el Govern perquè fixi una data i una pregunta pel referèndum perquè el país s'ha d'organitzar”, ha afirmat la portaveu del secretariat nacional de la CUP, Núria Gibert, a les portes de l'estació d'Arc de Triomf, on una nodrida representació anticapitalista –encapçalada per la diputada Eulàlia Reguant- han repartit paperetes als viatgers. “Cal que tiri endavant un gran pacte social i polític per definir la data i la pregunta perquè això ajudaria a fer versemblant el procés i el referèndum”, ha insistit Gibert.

A Tarragona de la mà de l’assemblea local de la CUP, s’ha seguit per les xarxes socials amb les etiquetes #dataipreguntaAra #referèndum2017

Per a Laia Estrada, portaveu municipal de la CUP, és clar que «Hi ha un gran consens polític al voltant de la realització d’un referèndum com a eina per dirimir el conflicte en aquest bocí dels Països Catalans. Ara bé, si no se’n concreta la data, tot plegat esdevé un gran engany.»

A la ciutat de Girona, l'acció reivindicativa ha començat al mercat de la Devesa i seguia a can Ninetes, a Santa Eugènia, i també en algunes bústies. En total, preveuen repartir 5.000 paperetes. "Aquesta és la nostra proposta de pregunta però estem oberts a acordar-la amb el Pacte Nacional pel Referèndum i amb la societat", ha explicat el regidor a l'Ajuntament de Girona, Lluc Salellas, destacant que hi ha uns mínims a la pregunta: "que sigui binària" i pregunti clarament "per la independència" i sense "subterfugis".

Per a la formació independentista ara cal marcar els tempos polítics des de totes les forces i sectors que donen suport a l’autodeterminació, de forma clara i urgent, i sense excuses ni dilacions.