Alliberament nacional

La Diputació de Lleida dóna suport suport al referèndum i al procés constituent

Aquesta moció de la CUP aprovada remarca que “les amenaces del Govern espanyol de suspendre l’autonomia de Catalunya i de decretar-hi l’estat d’excepció fan que no es pugui descartar la possibilitat que l’Estat espanyol impedeixi, físicament i/o mitjançant la coacció, l’exercici del dret de vot de catalans i catalanes. Aquest fet comportaria, de facto, la delegació d’aquest dret al Parlament de Catalunya i, atès que el 27 de setembre de 2015 els catalans i catalanes van votar lliurement i van atorgar majoria a les forces independentistes, legitimaria qualsevol decisió adoptada majoritàriament per la cambra parlamentària, inclosa la declaració unilateral d’independència”

Tal i com assenyala el web de la CUP de Ponent-Pirineus la moció en suport del referèndum i el procés constituent es va aprovar per 19 vots a favor (CUP, PDeCAT i ERC) i 6 en contra (PSC, UA, PP, Cs). La d’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum va rebre els mateixos vots favorables, 4 abstencions (PSC i UA) i 2 abstencions (PP i Cs).

En la seva la intervenció el diputat de la CUP, Joel Jové, va manifestar que “el sentit de ser principal d’aquesta moció és justament allò que auguro que els grups polítics espanyolistes d’aquesta Diputació criticaran (bé, una de les coses que criticaran perquè estic convençut que en seran moltes més)."

Jové remarcava que "I em refereixo a insistir en el fet de fer partícip al món municipal del que entenem que ha de representar un dels fets més cabdals de la nostra història. Ho fa la moció que aquest grup presenta i ho fa la moció que presenta CiU, que també celebrem i que, malgrat som absolutament escèptics a que es pugui concretar qualsevol acord amb l’Estat Espanyol en la qüestió que ens ocupa, rebrà el nostre suport.

El 6 d’octubre de l’any passat el Parlament de Catalunya va aprovar la convocatòria d’un referèndum vinculant sobre la independència. Aquesta aprovació, no ho cal dir, respon a la legítima convicció de la majoria de diputats i diputades del Parlament de Catalunya:

Que el dret a decidir rau en tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya

Que el dret a l’autodeterminació dels pobles és un dret aplicable a Catalunya

I que un referèndum d’autodeterminació és una via absolutament vàlida -per pacífica i democràtica- per a resoldre l’actual conflicte polític"

Resposta de l'unionisme

ElMón.cat assenyala que el president del grup espanyolista Societat Civil Catalana (SCC), Mariano Gomà, ha lliurat avui mateix una carta al delegat del Govern espanyol a Catalunya i destacat membre del PP Enric Millo, en la qual demanen que "suspengui els efectes" d'aquesta moció independentista.

SCC pretén que es consideri "interposar la pertinent acció de nul·litat davant els òrgans jurisdiccionals" contra la moció aprovada i que, d'acord amb l'article 67 de la Llei 7/1985, la Delegació deixi sense efecte la moció aprovada a la Diputació de Lleida.