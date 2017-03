Per la ruptura

Un centenar d’organitzacions i partits polítics comunistes d'arreu del món a favor del referèndum

El dret a decidir de Catalunya suma nous suports internacionals. Aquesta vegada, d’un centenar d’organitzacions i partits polítics d’orientació comunista, que es van trobar al XXI Seminari Internacional de Mèxic, convocat per partits provinents d’una quarantena de països. A instàncies de la CUP i d’EUiA, presents en aquesta trobada, es va aprovar per unanimitat una declaració de suport “a la lluita del poble català pel seu dret a l’autodeterminació”, segons informa ELMón.cat

El text de la declaració, que han signat per unanimitat tots els assistents al Seminari Internacional, i entre els quals destaquen el Partit Comunista Xinès, el Partit Comunista de Cuba, el Partit Comunista Canadenc i el Partit Comunista Alemany, defensa que “els partits i organitzacions presents afirmem el dret universal i inalienable dels pobles a l’autodeterminació, és a dir, a decidir democràticament el marc polític de convivència que lliurement escullin”. També el signen els partits comunistes d'Honduras, Mèxic, Argentina, Brasil, Colòmbia, Corea, el Salvador, Rússia, Panamà, Uruguai i Veneçuela, entre altres. Entre els signants també hi ha EH-Bildu, que va assistir al seminari igual que la CUP i EUiA.

En aquest sentit, la declaració, a la qual ha tingut accés El Món, referma la “solidaritat dels signants amb la voluntat àmpliament majoritària del poble de Catalunya per decidir el seu marc de sobirania mitjançant el vot en un referèndum vinculant”.

Els partits signants també envien un missatge a l’Estat espanyol, expressant la seva preocupació per “la constant negativa al diàleg democràtic del govern d’Espanya i la seva ofensiva judicial contra qualsevol iniciativa desenvolupada per la majoria política i social catalana dirigida a habilitar la convocatòria d’un referèndum”.

Per altra banda, també es refereixen a la societat civil catalana i a les mobilitzacions de l’independentisme i el sobiranisme des de l’any 2012: “Manifestem el nostre suport a les massives, constants i pacífiques mobilitzacions protagonitzades per la societat civil catalana, animant-los a no aturar els esforços de consecució de l’exercici del dret a decidir”.

Finalment, el text conclou que “ara més que mai, Europa i els seus pobles, així com la resta de pobles del món, mereixen exercir la democràcia i el poder constituent que per dret els pertany com a subjectes actius de transformació, per construir societats més lliures, més justes i més sobiranes”.

La declaració arribarà al Parlament i al Govern

El diputat de CSQP Josep Nuet, que va anar a Mèxic amb la diputada de la CUP Gabriela Serra, ha explicat que ja ha fet arribar aquesta declaració a Òmnium Cultural, i que tenen la intenció de remetre-la en els propers dies al Pacte Nacional pel Referèndum i també a l'ANC. Per altra banda, Nuet demanarà una trobada amb el conseller d'Exteriors, Raül Romeva, per tal de proposar-li "la celebració d'algun acte per posar en valor aquest nou suport internacional a la celebració del referèndum". I també es farà entrega de la declaració a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.