per la ruptura

Drets, entre els impulsors del manifest de juristes que defensa que el referèndum és constitucional

Més de cinc-cents juristes han signat un manifest a favor del dret de la ciutadania de Catalunya a celebrar un referèndum per decidir el seu futur polític

El manifest titulat “El Dret per la convivència”, impulsat per Drets juntament amb altres entitats com el Col·lectiu Praga i professionals del Dret, ja ha aconseguit l’adhesió de més de cinc-cents juristes de procedències ben diverses: professors d’universitat, advocats, procuradors, notaris, registradors i lletrats de diferents administracions.

El manifest defensa el dret dels ciutadans catalans a celebrar un referèndum per decidir el seu futur polític, i argumenta que el referèndum és plenament constitucional, ja que el propi marc constitucional empara que els ciutadans puguin proposar canvis substancials en l’organització política i territorial i ofereix instruments per canalitzar aquesta aspiració democràtica, com és un referèndum.

A més, els juristes consideren que el Dret és un instrument que ha d’estar al servei de la ciutadania i de la convivència i que ha de servir per facilitar la resolució de conflictes, no per crear-ne. A més, remarquen que, justament, el Dret és l’instrument que històricament ha defensat les evolucions de totes les societats, observant-les i escoltant-les.

És la primera vegada que més de cinc-cents juristes s’uneixen per fer una declaració d’aquestes característiques. Entre els impulsors i primers signants del manifest destaquen els advocats de Drets Sergi Blázquez, Marc Marsal, Eva Labarta, Agustí Carles i Ramon Estebe.

Drets

L’associació Drets és una entitat sense ànim de lucre formada per professionals del dret que actua contra la catalanofòbia i en defensa de la societat catalana. Va néixer l’octubre de 2014 i des d’aleshores ha emprès múltiples accions judicials. Les despeses derivades dels processos judicials les assumeixen gràcies a les campanyes de micromecenatge ciutadà.