Irlanda del Nord

Mor Martin McGuinness, exviceministre, dirigent del Sinn Féin i antic comandant de l'IRA

Martin McGuinness havia abandonat recentment la política, i va conèixer que patia una malaltia cardíaca, a causa de la qual va passar dues setmanes hospitalitzat.

Es tracta d'uns dels dirigents de l'independentisme irlandès més contemporani: el 1972, amb només 21 anys, ja tenia un paper rellevant en l'estructura de comandament de l'IRA a Derry. L'any 1973 va ser condemnat per possessió d'explosius i municions i per pertinença a l'IRA. Ja en aquells anys va ser triat com a interlocutor, juntament amb Gerry Adams, durant les negociacions secretes amb el govern britànic.

Anys després, i immers en la lluita política no clandestina, el 1993, va ser designat com a cap negociador de Sinn Féin en el procés de pau d'Irlanda del Nord. El 1997 va ser escollit diputat al parlament britànic, i va exercir la cartera d'Educació en el govern de Belfast fins a 2007, quan es va convertir en coprimer ministre irlandès, càrrec que ha mantingut durant diverses eleccions.

McGuinness i la connexió catalana: el FNC i EPOCA

Un cop coneguda la mort de McGuinness, la pàgina del llibre "L’exèrcit Popular Català. 1969-1979. La Casa" ha publicat una entrada en què recorda els lligams, molt poc coneguts, entre els membres d'EPOCA (el grup clandestí anomenat Exèrcit Popular Català) i l'IRA irlandesa.

Aquesta entrada al Facebook es destaca "Aquest personatge apareix al nostre llibre. Us fem arribar una fotografia de la pàgina del nostre treball on es parla de la seva trobada amb independentistes catalans els anys 70 a Dublin, Belfast i París, i el seu oferiment a través de l'IRA Provisonal d'entrenament als voluntaris catalans que ho necessitessin", acompanyat d'una imatge del llibre en què es relata els contactes de membres d'EPOCA amb l'IRA: contactes que es van realitzar a través de Manel Viusà, exiliat a París, i als quals els irlandesos, entre els quals McGuinness, van oferir entrenament militar i armes als independentistes catalans.

Another great freedom fighter passes away. Warmest thoughts to Martin's family. Agur eta ohore lagun. Tiocfaidh ár lá pic.twitter.com/FXCanD0zK5 — Arnaldo Otegi (@ArnaldoOtegi) 21 de març de 2017

RIP Martin McGuinness. It's been a bad few days up in Derry with the passing of him and also the Derry captain Ryan McBride pic.twitter.com/vyrWeC0mvn

— Gavin O'Reilly (@Big_G1997) 21 de març de 2017