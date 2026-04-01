La policia local de Lloret intimida a una ciutadana que volia penjar una estelada

El passat 27 de març, cap a les 08:00 del matí, a l’Avinguda de les Alegries de Lloret, davant de l’Institut Coll i Rodes i a uns 100 metres de la comissaria de la Policia Local, M. Carme Bosch Cardona va ser objecte d’una actuació policial que va viure com a humiliant, intimidatòria i profundament injusta. Inicialment van intervenir els 2 agents, i posteriorment s’hi van afegir 2 mes, a més d’un altre vehicle policial, arribant a intervenir un total aproximat de sis agents.
Bosch vol denunciar especialment l’actitud d’un dels primers agents, que es va dirigir a ella amb un to dèspota, despectiu i vexatori, sense permetre-li en cap moment parlar, explicar-se ni donar la seva versió dels fets. La sensació que va tenir és que si no hagués estat una dona, no se l’hauria tractat de la mateixa manera. També considera del tot desproporcionat el desplegament policial que es va produir, ja que la situació va acabar amb la presència de sis agents, generant una sensació clara d’intimidació i exposició pública innecessària.
Després dels fets, Bosch va posar aquesta situació en coneixement del Sr. Alcalde, la resposta del qual va ser que “ja ens ho mirarem”. Tanmateix, considera que una resposta així és insuficient davant la gravetat dels fets denunciats. Per aquest motiu, Carme Bosch ha decidit fer arribar aquesta situació també als mitjans, perquè considero que la ciutadania té dret a saber quan es produeixen actuacions que poden vulnerar la dignitat, el respecte i els drets bàsics de qualsevol persona.