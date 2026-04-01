La policia local de Lloret intimida a una ciutadana que volia penjar una estelada

6 agents locals van impedir que es pengés una estelada al municipi

01/04/2026 Drets i Llibertats

El passat 27 de març, cap a les 08:00 del matí, a l’Avinguda de les Alegries de Lloret, davant de l’Institut Coll i Rodes i a uns 100 metres de la comissaria de la Policia Local, M. Carme Bosch Cardona va ser objecte d’una actuació policial que va viure com a humiliant, intimidatòria i profundament injusta. Inicialment van intervenir els 2 agents, i posteriorment s’hi van afegir 2 mes, a més d’un altre vehicle policial, arribant a intervenir un total aproximat de sis agents.

Bosch vol denunciar especialment l’actitud d’un dels primers agents, que es va dirigir a ella amb un to dèspota, despectiu i vexatori, sense permetre-li en cap moment parlar, explicar-se ni donar la seva versió dels fets. La sensació que va tenir és que si no hagués estat una dona, no se l’hauria tractat de la mateixa manera. També considera del tot desproporcionat el desplegament policial que es va produir, ja que la situació va acabar amb la presència de sis agents, generant una sensació clara d’intimidació i exposició pública innecessària.

Després dels fets, Bosch va posar aquesta situació en coneixement del Sr. Alcalde, la resposta del qual va ser que “ja ens ho mirarem”. Tanmateix, considera que una resposta així és insuficient davant la gravetat dels fets denunciats. Per aquest motiu, Carme Bosch ha decidit fer arribar aquesta situació també als mitjans, perquè considero que la ciutadania té dret a saber quan es produeixen actuacions que poden vulnerar la dignitat, el respecte i els drets bàsics de qualsevol persona.

Per saber-ne més
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. La Trobada de Dones dels Països Catalans al País Valencià reforça la coordinació feminista i nacional
  2. La policia local de Lloret intimida a una ciutadana que volia penjar una estelada
  3. La revolució pendent reivindica la memòria combativa del PSAN-P i interpel·la el present de lindependentisme
  4. Commemoració del 50è aniversari de lassassinat dOriol Solé Sugranyes en la 91a concentració de Via Laietana 43
  5. El ple de Sant Just rebutja la moció per exigir responsabilitats pels fets de les Festes de Tardor
  6. Les continuïtats de lindependentisme
  7. Baltasar Garzón presidirà la Comissió de la Veritat enmig de crítiques pel seu paper en causes vinculades a denúncies de tortura
  8. El Correllengua i la Franja.
  9. Reivindiquen que el "dia de les bromes" sigui l'1 d'abril
  10. Setmana Santa: el xantatge lingüístic
