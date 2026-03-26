No a la guerra! Pel Dret a Decidir de tots els pobles

Davant l’escalada de l’agressió sionista-estatunidenca a l’Orient Mitjà (Iran, Palestina, Líban...), volem expressar el nostre profund rebuig i preocupació per una situació que s’emmarca en una dinàmica històrica on la guerra, el feixisme i tota mena d’autoritarismes, sovint avancen de la mà. Ens trobem davant d’un escenari complex, amb conseqüències humanes, polítiques i econòmiques de gran abast, i amb resultats encara incerts.
Diverses anàlisis apunten que les primeres fases de l’ofensiva contra l’Iran no haurien assolit plenament els objectius previstos pels seus agressors, i que aquest país podria reforçar la seua posició en termes polítics i socials, malgrat el cost humà i material elevat. Aquest fet evidencia que els conflictes bèl·lics no només generen destrucció, sinó també dinàmiques que poden enfortir la lluita dels pobles a favor del seu dret a decidir i les dinàmiques de solidaritat entre els pobles del món.
Denunciem la vulneració unilateral del dret internacional i que aquest continue beneficiant les potències imperialistes; rebutgem les accions militars que posen en risc la vida de la població civil i la seguretat global i, molt especialment els atacs directes a la població civil, que tenen com a únic objectiu la generalització de la por i el patiment. Al mateix temps, cal entendre que les respostes dels actors implicats s’inscriuen en estratègies legítimes que a llarg termini que poden incloure el control d’infraestructures clau, la pressió sobre els fluxos energètics i l’impacte en els equilibris econòmics internacionals.
El conflicte ja té conseqüències globals, amb un augment dels preus de l’energia, tensions inflacionàries i inestabilitat financera que afecten especialment les classes populars. En aquest context, resulta imprescindible una informació rigorosa i plural que permeta a la ciutadania comprendre la complexitat de la situació.
També considerem necessari que els governs adopten una posició coherent i compromesa amb la pau, el respecte al dret internacional, la no ingerència i la defensa dels drets humans.
Finalment, fem una crida a la societat civil i al conjunt del moviment popular perquè es mobilitze activament en defensa de la pau, el dret a decidir dels pobles, el diàleg i la resolució política dels conflictes. Només a través de la cooperació, la diplomàcia honesta i el respecte mutu serà possible avançar cap a una solució justa i duradora.
Des del País Valencià diem: No a la guerra! No al militarisme! No a l’imperialisme! Pel Dret a Decidir de tots els pobles: Sí a la pau!!!