Mobilitzacions antifeixistes a València i Barcelona i nou llibret dArran per combatre lextrema dreta

L’organització juvenil presenta una guia amb eines pràctiques i accions per fer front als discursos reaccionaris. El llibret el podreu trobar a arran.cat/recursos o clicant aquí.

31/03/2026 Política

Aquest cap de setmana s’han produït diverses mobilitzacions antifeixistes als Països Catalans, amb accions a València i Barcelona. A la capital valenciana, una resposta organitzada va aconseguir impedir una convocatòria vinculada a Núcleo Nacional, mentre que a Barcelona centenars de persones es van mobilitzar contra el racisme i la xenofòbia.

Segons l’organització juvenil Arran, aquestes mobilitzacions evidencien una reactivació de la lluita antifeixista en un context marcat per l’auge de l’extrema dreta. L’entitat defensa que la resposta als carrers és clau per frenar la normalització dels discursos d’odi.

Un nou llibret d’eines antifeixistes

En aquest context, Arran ha presentat un nou llibret amb eines pràctiques per combatre el feixisme. La publicació inclou propostes d’acció directa, recursos comunicatius editables i materials per desmuntar discursos reaccionaris.

Segons l’organització, l’objectiu és oferir instruments “útils, concrets i immediatament aplicables” tant per al moviment antifeixista com per al conjunt de la ciutadania. El llibret incorpora també exemples gràfics de caràcter satíric dirigits contra formacions com Aliança Catalana i VOX, amb un format inspirat en manuals visuals.

Context de mobilització

Arran emmarca aquestes iniciatives en una estratègia per reforçar la mobilització social davant l’increment de l’activitat de grups d’extrema dreta. En aquest sentit, recorda accions anteriors, com les mobilitzacions a Sentmenat el passat mes de gener.

L’organització sosté que aquestes respostes formen part d’un moviment més ampli que busca combatre el racisme, la xenofòbia i altres formes de discriminació, i defensa la necessitat de continuar articulant xarxes de resposta col·lectiva als carrers.

