Un vídeo compara el servei ferroviari amb un Via Crucis

En el vídeo, els usuaris dels trens són representats com Crist, arrossegant les seves maletes al llarg de les vies, en una metàfora que critica la dificultat i la frustració de viatjar en el sistema ferroviari actual. També es fan comparacions simbòliques: Judes i la consellera Sílvia Paneque representen la traïció, mentre que l’Imperi Romà i els Borbons apareixen com figures de poder, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, es mostra en paral·lel a Herodes, suggerint una responsabilitat política en les mancances del servei.
Segons la coordinadora, l’objectiu del vídeo és visibilitzar les deficiències del transport públic català i denunciar el que consideren una manca de compromís per part de les autoritats. La peça audiovisual busca generar debat a les xarxes socials per la seva forma crítica i humorística, combinant referències religioses amb escenes quotidianes del transport.