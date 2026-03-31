Un vídeo compara el servei ferroviari amb un Via Crucis

Coincidint amb la Setmana Santa la Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines ha publicat un vídeo on compara el servei ferroviari català amb un Via Crucis. Al vídeo es fa una analogia entre Crist arrossegnat la creu i els usuaris arrossegant les maletes per les vies, Judes i la Consellera Sílvia Paneque, l'Imperi Romà i els Borbons i el president de la Generalitat Salvador Illa i el rei Herodes.

31/03/2026 Política
Coincidint amb les celebracions de Setmana Santa, la Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines ha publicat un vídeo satíric que compara el servei ferroviari català amb el tradicional Via Crucis.

En el vídeo, els usuaris dels trens són representats com Crist, arrossegant les seves maletes al llarg de les vies, en una metàfora que critica la dificultat i la frustració de viatjar en el sistema ferroviari actual. També es fan comparacions simbòliques: Judes i la consellera Sílvia Paneque representen la traïció, mentre que l’Imperi Romà i els Borbons apareixen com figures de poder, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, es mostra en paral·lel a Herodes, suggerint una responsabilitat política en les mancances del servei.

Segons la coordinadora, l’objectiu del vídeo és visibilitzar les deficiències del transport públic català i denunciar el que consideren una manca de compromís per part de les autoritats. La peça audiovisual busca generar debat a les xarxes socials per la seva forma crítica i humorística, combinant referències religioses amb escenes quotidianes del transport.

 

