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MÉS per Palma reclama prohibir les rutes turístiques amb "segway" pel centre històric

incomplir la mativa municipal.
MÉS per Palma reclama prohibir les rutes turístiques amb "segway" pel centre històric

La formació denuncia que el govern municipal no fa complir la normativa i l'acusa de tenir una "doble vara de mesurar" davant el turisme

03/08/2026 Drets i Llibertats

MÉS per Palma ha reclamat la prohibició total de les rutes turístiques guiades amb segway pel centre històric de Palma i ha acusat el govern del batle Jaime Martínez (PP) de no fer complir la normativa municipal. La formació considera que l'executiu és "implacable" amb les persones més vulnerables, però "extraordinàriament permissiu" amb activitats vinculades al negoci turístic.

Segons MÉS, les excursions amb segway continuen circulant per carrers estrets i molt transitats del centre, generant problemes de seguretat, mobilitat, massificació turística i convivència amb els residents.

La formació recorda que l'Ordenança Cívica aprovada pel PP i Vox el 2025 limita, des de l'1 de gener de 2026, les visites guiades amb vehicles de mobilitat personal a un màxim de quatre persones, guia inclòs. "Si el mateix govern va considerar necessari limitar aquestes rutes és perquè era conscient dels problemes que generen. Ara el que toca és explicar per què la normativa no es fa complir", ha afirmat la portaveu de MÉS per Palma, Neus Truyol.

Per aquest motiu, MÉS insta l'Ajuntament a prohibir definitivament aquestes rutes al centre històric i a aplicar la normativa amb el mateix rigor que en altres àmbits. "La ciutat no pot ser un decorat per a turistes ni una mina per als especuladors. La ciutat és dels veïnats", ha conclòs Truyol

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